Publié il y a 39 minutes / Actualisé il y a 11 heures

Le temps sera maussade et la pluie au rendez-vous nous dit Matante Rosina. Mais un peu de pluie ça ne fait jamais de mal et ça nourrit les plantes. Les nuages vont masquer le soleil une bonne partie de la journée, mais côté températures ça va un peu se réchauffer. Et vous il fait quel temps ? (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

