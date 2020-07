Publié il y a 1 heures / Actualisé le Jeudi 23 Juillet à 15H34

Le CEVIF (Collectif pour l'Elimination des Violences IntraFamiliales) organise à partir du jeudi 06 août 2020 "Les Après-midis paisibles". Ces ateliers seront animés par la Psychologue du CEVIF, Elodie Just est destinée à toutes les femmes à partir de 16 ans. Les activités proposées varieront entre mise en couleur de mandalas, coloriages anti-stress, peinture, dessin, et collages. Les inscriptions sont gratuites et obligatoires, le nombre de places étant limité, par téléphone au 0262.41.80.80 ou par mail cevif@orange.fr. (photo rb / www.ipreunion.com)

