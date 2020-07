BONJOUR - Voici les titres à la une de cette matinée du lundi 27 juillet 2020 :



- Opération sauvetage pour la Casud : Patrick Lebreton pose ses conditions

- L'équipe Castex enfin au complet, six néophytes entrent au gouvernement

- Mayotte : Covid-19, dengue et typhus, la triple peine

- La bonne barquette d'Imaz - La Case de l'Oncle Tom : la pause déjeuner sous les arbres

- Le Port : réouverture des jeux d'eau ce lundi

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Une couche de nuages opaque en matinée

Opération sauvetage pour la Casud : Patrick Lebreton pose ses conditions

Ce lundi 27 juillet 2020, les 4 maires de la Casud (Le Tampon, Saint-Joseph, Saint-Philippe, Entre-Deux) doivent se retrouver pour une réunion sous l'égide du sous-préfet de Saint-Pierre, Lucien Giudicelli. Objectif, trouver un compromis pour sauver l'intercommunalité, menacée d'explosion depuis l'élection à la présidence d'André Thien-Ah-Koon, le 10 juillet dernier. D'ores et déjà, Patrick Lebreton a déjà posé ses conditions en vue d'un maintien de sa commune dans le giron de cette collectivité

L'équipe Castex enfin au complet, six néophytes entrent au gouvernement

Le gouvernement de Jean Castex est enfin au complet après la nomination de onze secrétaires d'Etat, dont six nouvelles personnalités, annoncée dimanche par l'Elysée. "L'équipe est au complet. Avec eux, et pour vous, chacun des 600 prochains jours devra être utile au pays et à la hauteur de ses défis. C'est au plus près des Français que nous leur trouverons des solutions : nous irons à votre rencontre, partout sur le territoire. À bientôt !", s'est félicité sur Twitter le Premier ministre après cette annonce.

Mayotte : Covid-19, dengue et typhus, la triple peine

Si le nombre de cas quotidien de Covid-19 commence enfin à diminuer à Mayotte, la situation sanitaire reste alarmante. Toujours en zone orange, l'île aux parfums est aussi en proie à une épidémie de dengue, mais aussi à une recrudescence du nombre de cas de typhus.

La bonne barquette d'Imaz - La Case de l'Oncle Tom : la pause déjeuner sous les arbres

Tout près de la médiathèque de Saint-Denis, sous les arbres, la Case de l'oncle Tom vous invite à une pause déjeuner sous les meilleurs auspices : celle d'un cadre verdoyant et d'une cuisine locale réalisée avec des produits frais, " non fraudés " comme le dit en riant son chef Thomas.

Le Port : réouverture des jeux d'eau ce lundi

La ville du Port informe dans un communiqué que "la réouverture des jeux d'eau se fera à partir du lundi 27 juillet 2020". La réouverture de cet espace de loisirs prend en compte les mesures sanitaires, comme la distanciation physique. Ainsi, afin de permettre à tout le monde de profiter des jeux d'eau, de nouvelles règles vont s'appliquer. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Une couche de nuages opaque en matinée

Le ciel ne se dégage pas en ce début de semaine et il fera encore gris sur La Réunion. Les sommets, eux, restent dégagés. Matante Rosina a prévu d'aller au grand air malgré tout parce qu'il ne devrait pas pleuvoir, direction l'ouest pour un petit pique-nique et qui sait, une partie de raquettes avec sa copine Matante Mimose. Mais elle n'ira pas se baigner parce que la mer reste forte.