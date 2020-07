Les militants du mouvement Extinction rébellion Réunion ont lancé une action d'affichage contre le chantier de la Nouvelle Route du Littoral (NRL) ce dimanche 26 juillet 2020 suite aux nombreux rebondissements médiatiques de ces dernières semaines. De nombreuses banderoles ont été suspendues sur les ponts traversant diverses routes de l'île, dénonçant un "gouffre financier" et un "massacre environnemental". Nous publions leur communiqué ci-dessous. (Photo Extinction Rebellion)

Cela fait maintenant des mois que ce chantier pharaonique de la Nouvelle Route du Littoral (NRL) empoisonne l’actualité réunionnaise, tantôt par ses dépassements de budget exorbitant (le projet prévu pour couter 1.66 milliard s’approche déjà des 3 milliards d’€…), tantôt par l’incapacité du groupement VINCI – GTOI - SBTPC à s’approvisionner en roches (18 millions de tonnes tout de même nécessaires à la digue et à la surélévation de la route). Il en manque toujours 7 millions !



Comment a-t-on pu en arriver à un tel fiasco ? Comment a-t-on pu aboutir à un tel niveau d’impréparation ? Et surtout, comment a-t-on pu valider ce projet de groupement d’entreprises qui n’assurait pas un approvisionnement suffisant et confirmé en matériaux ?



Ce projet de route est à l’image de certains grands projets d’aménagements métropolitains, c'est-à-dire un projet du siècle dernier qui ne répond pas aux besoins d’aujourd’hui et aux urgences écologiques et climatiques. Il favorise le tout voiture alors qu’il est évident que l’argent public devrait être orienté vers un développement massif des transports publics.

Seulement voilà, il fallait au président de Région laisser sa marque dans le paysage réunionnais, il lui fallait son projet phare pour rayonner et assurer une activité au secteur du BTP réunionnais afin qu’il puisse continuer à survivre. Il a pour cela cédé au lobby des transporteurs réunionnais en validant la portion digue qui est un non-sens environnemental complet en plus d’être un gouffre financier.

Ces derniers, plutôt que de bloquer la Région, feraient mieux de se retourner contre leurs commanditaires, à savoir le groupement d’entreprise car c’est bien lui qui est responsable de l’approvisionnement en roches tel que précisé dans le contrat. Ce n’est pas au contribuable réunionnais de payer les erreurs des multinationales incapables d’assurer l’approvisionnement en roches massives et qui réclament aujourd’hui entre 150 et 300 millions d’€ supplémentaires à la Région.



On n’oublie toutefois pas la responsabilité de la Région dans ce scandale financier car un élu n’est pas seulement là pour prendre des décisions et couper des rubans, il doit également rendre des comptes lorsqu’il faute. M. Didier Robert, c’est votre cas, vous avez fauté par ambition politique et par orgueil, vous avez balayé le projet du tram train qui aurait été bien plus durable et aurait permis à la Réunion de se sortir de cette politique du 100% voitures qui engendre bouchons sur bouchons, qui polluent nos centres-villes et ralentit l’activité économique.

Vous avez plombé les comptes de la Région avec ce projet et la baisse cette année de 250 millions d’euros du budget régional n’est malheureusement que la partie visible de l’iceberg. De combien sera la baisse l’an prochain une fois la facture du groupement d’entreprise payée ? De 300 millions d’€, somme réclamée par les multinationales ?



Les réunionnaises et réunionnais ne peuvent pas rester pris en tenaille entre d’un côté des lobbys des secteurs automobiles et du BTP qui font la pluie et le beau temps et de l’autre des élus peu scrupuleux de l’intérêt commun et des réalités sociales.



Mesdames et messieurs les élus de la Région, merci d’arrêter le massacre tant environnemental que financier, arrêtez ce projet de NRL tel qu’il est, résiliez le contrat du projet de la digue, arrêtez d’hypothéquer les chances de développement durable de la Réunion en plombant les finances régionales. Vous n’êtes pas là pour servir les intérêts de quelques entreprises mais pour assurer un développement local soutenable, durable, équitable et profitable à tous.