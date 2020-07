Publié il y a 55 minutes / Actualisé il y a 14 minutes

Sixième jour de mobilisation pour les transporteurs ce lundi 27 juillet 2020. Leurs camions sont toujours stationnés devant la Pyramide inversée, le siège dionysien de la Région Réunion. Ils réclament toujours une "réponse claire du conseil régional" concernant la reprise ou non des travaux sur la partie digue du chantier de la NRL. "Nous resterons là tant que Didier Robert ne nous aura pas reçus". "Nous nous sentons trahis par le président de Région" affirme Didier Hoarau, président de l'organisation des transporteurs indépendants (OTI). Le président de Région continue d'affirmer qu'il ne recevra personne "sous la pression" et réclame "la levée du blocage". La collectivité a d'ailleurs saisi la justice pour obtenir le départ des camions. Le jugement sera rendu ce mardi. Une réunion sur la poursuite ou non du chantier de la NRL aura lieu ce jeudi entre l'Etat, la Région et le groupement. Les transporteurs ne sont pas conviés. (Photo rb/www.ipreunion.com)

