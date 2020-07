Tout près de la médiathèque de Saint-Denis, sous les arbres, la Case de l'oncle Tom vous invite à une pause déjeuner sous les meilleurs auspices : celle d'un cadre verdoyant et d'une cuisine locale réalisée avec des produits frais, " non fraudés " comme le dit en riant son chef Thomas. (Photos Matante Mimose)

Chaque jour vous retrouverez au moins deux caris différents, voire davantage, au gré de l’inspiration et des envies du chef.

Aujourd’hui nous avons jeté notre dévolu sur un cari de porc aux champignons de Paris " de La Réunion ". La barquette, bien remplie, peut être dépliée pour servir d’assiette et manger plus confortablement. Elle est aussi compostable. Ce qui n’est pas une raison pour la laisser traîner dans le parc après usage.

Le cari est de ceux qui s’apprécient autant à l’odeur qu’au goût. Son fumet légèrement musqué ouvre l’appétit et les morceaux entrelardés offrent des bouchées joyeuses, relevée par un piment vert écrasé parfumé au gingembre-mangue. C’est très bon, d’autant plus que le riz, grain long de type basmati, n’est pas sec comme c’est souvent le cas. Les pois en crème ne sont pas en reste en faisant de bons compagnons du cochon.

Pour vous tenir informés des plats du jour, Thomas et Béatrice vous invitent à vous connecter à la page Facebook du restaurant.

Partenaire de l’office de tourisme, la Case de l’Oncle Tom vous régalera après une belle balade de 4 heures sur les sentiers forestiers, du côté du Pic Adam.

Accueil : sympa

Hygiène apparente : correcte

Quantité : très correcte

Service : souriant et efficace

Qualité gustative du plat dégusté : très bonne

Possibilité de manger sur place : oui

Parking dédié : non, mais possible à proximité

On a aimé : la qualité gustative des plats

On aurait aimé : des salades et autres crudités

Date de la visite : juillet 2020

La Case de l’Oncle Tom

Trinité - Cœur Vert Familial

0692 85 87 39

Note globale : 3 barquettes

Une barquette : Juste si on faim

Deux barquettes : Assez bon, mon ventre est plein

Trois barquettes : Très bon, on revient demain

Quatre barquettes : Exceptionnel, divin !

Cette appréciation n’engage que son auteur, vous pouvez avoir une expérience différente.



Matante Mimose / www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com