Après une cuisante défaite à domicile lors de la 1ère journée, la Jeanne d'Arc s'est bien reprise, ce dimanche 26 juillet 2020, en allant s'imposer à Saint-Denis contre le SDEFA (0-1). De quoi pour les Portois effacer les déboires connus contre l'AS Excelsior la semaine précédente et réellement démarrer leur saison. Une première victoire également pour Bernard Mahmoud, arrivé cet été sur le banc de la Jeanne d'Arc, en remplacement de Jean-Max Tréport. Il revient sur ce début de championnat pour Imaz Press. (Photo rb/www.ipreunion.com)

Cette première victoire en tant qu'entraineur de la Jeanne d’Arc a-t-elle une saveur particulière ?

Tout à fait parce qu’on avait carrément loupé notre premier match, qui était à domicile en plus. On était passé complètement à travers. Ce match d’hier m’a vraiment fait plaisir parce qu’il y avait non seulement le résultat, mais aussi le contenu. On a bien joué, on a eu l’emprise sur le match de la 1ère à la 90ème minute, on s’est créé beaucoup d’occasions. Le seul petit bémol, c’est le manque d’efficacité. On ne s’est pas mis à l’abris. Ce sont des petits défauts de jeunesse, mais je suis très content de la réaction des joueurs.

Sur quels points particuliers vous êtes-vous améliorés par rapport à la 1ère journée ?

C’était très difficile la semaine dernière parce qu’il avait tout manqué. C’était un naufrage collectif. Le côté positif, c’est que personne ne pouvait rejeter la faute sur l’autre puisqu’on était tous passé au travers. On avait un esprit de vraiment montré qu’on valait mieux que ça. Ça a été fait hier, c’est ça la satisfaction.

Y avait-il eu, lors du premier match, une certaine pression de reprendre dans telles conditions après quatre mois d’arrêt ?

Oui, je pense, parce qu’on avait fait des très bon matches de préparation et on ne s'attendait pas du tout à ne pas déjouer comme ça. Les joueurs étaient tétanisés par l’enjeu. C’est dommage parce qu’on avait parlé beaucoup de jeu, et ils ont mis l’enjeu avant le jeu. Dans ces cas-là, il se passe des choses comme on a vu. Il ne faut pas oublier que c’est un effectif très jeune. C’est à moi aussi de trouver les mots pour les rassurer et les mettre en confiance. Il y a la qualité et les défauts de la jeunesse. Les gars travaillent bien, il sont réceptifs. Il faut qu’ils progressent, c’est le but.

Le jeu est quelque chose qui revient beaucoup dans votre discours. Quel style souhaitez-vous qu’adopte votre équipe ?

Un jeu vers l’avant. J’ai des jeunes joueurs qui ont de la qualité, de la vitesse. Je ne veux pas les brimer. J’aimerais un jeu à base de vitesse et de technique, où on attaque à plusieurs. Après, attaquer c’est bien, mais si on ne récupère pas le ballon, on ne peut pas le faire. C’est un équilibre à trouver entre récupérer le ballon et se projeter vers l’avant. C’est ce qu’on essaye de travailler.

Souhaitez-vous souligner les performances de certains joueurs en particulier ?

Si je dois en mettre en avant, ce sont les gars du banc. Ils sont sortis du banc pour filer un coup de main à un moment de la partie. Ils sont rentrés et ont fait le travail qu’il fallait. Je dis toujours que pour réussir, il ne faut pas 11 gars mais un groupe entier. Je l’ai vu hier et ça m’a fait plaisir.

- Les résultats de la 2ème journée -

Saint Denis FC - Capricorne : 3-2

Saint Pauloise FC - US Sainte Marienne : 0-3

AS Marsouins - AS Bretagne : 2-0

JS Saint Pierroise - Trois Bassins FC : 0-0

Tamponnaise - ATCF Piton Saint Leu : 1-0

AS Excelsior - AF Saint Louis : 2-1

SDEFA - Jeanne d'Arc : 0-1

aa / www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com