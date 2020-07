Sébastien Lecornu effectuera son premier déplacement à La Réunion en tant que ministre des Outre-mer la semaine du 17 août 2020. Un séjour "de plusieurs jours" autour de la thématique de la relance économique sur l'île. Plusieurs séquences de travail seront programmées avec les acteurs économiques et les autorités dirigeantes des collectivités publiques. Il avait été intronisé ministre des Outre-mer lors du remaniement du 6 juillet dernier, dans le gouvernement du nouveau Premier ministre Jean Castex. (Photo rb/www.ipreunion.com)

Le député Jean-Hugues Ratenon se sera finalement trompé de quelques semaines. Alors qu'il annonçait la prémière visite de Sébastien Lecornu à La Réunion, en tant que ministre des Outre-mer, pour la fin du mois de juillet, le sénateur Michel Dennemont publie un communiqué annonçant finalement le séjour la semaine du 17 août.

"Monsieur Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer sera en déplacement à La Réunion la semaine du 17 août pour un séjour de plusieurs jours. Ce déplacement se fera autour de la thématique de la relance économique sur notre territoire. Plusieurs séquences de travail seront programmées avec les acteurs économiques et les autorités dirigeantes des collectivités publiques", précise le communiqué.

Ce ne sera pas la première visite sur l'île du nouveau ministre. Il était déjà venu à La Réunion en juin 2018, en tant secrétaire d'État auprès du ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire. Il avait visité la Direction de l'environnement de l'aménagement et du logement (DEAL) ainsi que la centrale photovoltaïque des Cèdres, à l'Etang-Salé.

Il s'était également rendu à Mafate pour rencontrer les habitants du crique et goûter un petit-déjeuner créole. Avant de repartir pour la métropole, il avait visité le Centre régional opérationnel de surveillance et sauvetage (CROSS) au Port.

Pour rappel, Sébastien Lecornu a été nommé ministre des Outre-mer le 6 juillet dernier, en remplacement d'Annick Girardin, nommée elle ministre de la Mer. À 34 ans, il est le plus jeune ministre et le second plus jeune membre du gouvernement de Jean Castex.

www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com