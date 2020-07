Ce lundi 27 juillet 2020, les 4 maires de la Casud (Le Tampon, Saint-Joseph, Saint-Philippe, Entre-Deux) doivent se retrouver pour une réunion sous l'égide du sous-préfet de Saint-Pierre, Lucien Giudicelli. Objectif, trouver un compromis pour sauver l'intercommunalité, menacée d'explosion depuis l'élection à la présidence d'André Thien-Ah-Koon, le 10 juillet dernier. D'ores et déjà, Patrick Lebreton a déjà posé ses conditions en vue d'un maintien de sa commune dans le giron de cette collectivité (Photo archives rb/wwwipreunion.com)

Selon nos informations, une première réunion a eu lieu en sous-préfecture ce vendredi 24 juillet entre le sous-préfet de Saint-Pierre, le maire de Saint-Joseph, Patrick Lebreton, et le maire de Saint-Philippe, Olivier Rivière. Objectif, trouver une solution pour renouer le dialogue au sein de la Casud où le spectre de la scission est plus que jamais d’actualité suite à la réélection d’André Thien-Ah-Koon à la présidence lors d’un vote particulièrement serré.

A l’occasion de cette rencontre, le maire de Saint-Joseph aurait posé ses conditions en vue d’un maintien de sa commune au sein de l’intercommunalité sudiste. Tout d’abord, il demande l’augmentation du nombre de vice-présidents au sein de la Casud qui en compte actuellement 10. Il souhaite ainsi le passage à 14 vice-présidents, ce qui est légalement possible à condition de recueillir un vote favorable de la majorité des deux tiers de l’assemblée délibérante.

L’élu exige par ailleurs la première vice-présidence de la Casud, actuellement attribuée à Bachil Valy suite au scrutin du 16 juillet dernier. Le maire de l’Entre-Deux serait ainsi contraint de démissionner pour qu’une nouvelle élection puisse se dérouler.

Enfin, Patrick Lebreton, qui dénonçait il y a deux semaines le fait que seul le Tampon ne bénéficiait du soutien de l’intercommunalité, demande à ce que Saint-Joseph conserve ses avantages acquis lors du précédent mandat. A savoir au moins 5 postes de vice-présidents et le contrôle de 5 des 7 Sociétés publiques locales (SPL) dirigées par la CASUD. Des informations qu’avait d’ailleurs révélées André Thien-Ah-Koon lors d’une conférence de presse ce vendredi 24 juillet.

Ces exigences seront très certainement exposées aux différents maires ce lundi 27 juillet, lors d’une réunion organisée sous l’égide du sous-préfet de Saint-Pierre, Lucien Giudicelli. Ce dernier, qu’on dit sur le départ, hérite ainsi d’un dossier complexe avant de s’en aller. A voir s’il pèsera de tout son poids pour régler cette situation ou s’il préférera rester en retrait pour ne pas s’encombrer d’un tel cadeau de départ.

Du côté des maires, si Patrick Lebreton a le soutien d’Olivier Rivière lequel porte aussi la voix de Didier Robert, il n’est pas certain que les édiles du Tampon et de l’Entre-Deux goûtent à de telles perspectives. Le premier estimait, rappelons-le, "avoir reçu un coup de poignard" de la part de Patrick Lebreton qui s’était présenté contre lui en vue de la présidence de la Casud. Une stratégie finalement mise en échec, le maire du Tampon a été élu président au bénéfice de l’âge. Le second quant à lui devrait démissionner de son poste de premier vice-président en cas d’accord. Il n’est pas certain qu’il y trouve son compte.

Cette réunion de la dernière chance risque s’annonce houleuse, mais surtout décisive, en vue du sauvetage, ou non, de la Casud.

www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com