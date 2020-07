BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce mardi matin 28 juillet 2020



- Dépistage obligatoire pour venir à La Réunion : la course aux tests

- Septième jour de mobilisation, les transporteurs assignés au tribunal

- Epigrapsus Politus : une nouvelle espèce de crabe découverte à La Réunion

- TCO : prolongement des inscriptions pour les transports scolaires

- La pa Météo France i di, sé zot i di - De la grisaille et des petites averses

Dépistage obligatoire pour venir à La Réunion : la course aux tests

Depuis l'obligation de présenter un test négatif au moment de l'embarquement afin de pouvoir voler vers La Réunion, impossible de monter à bord sans le précieux sésame, qui doit dater de moins de 72 heures. Pour les vols prévus le mardi, les complications sont parfois de taille, les laboratoires étant fermés le week-end. L'ARS a donc décidé d'attribuer une dérogation à ces voyageurs qui peuvent réaliser leur test 96 heures avant le décollage

Septième jour de mobilisation, les transporteurs assignés au tribunal

Après une semaine passée devant la Région, les transporteurs sont assignés ce mardi 28 juillet 2020 au tribunal de Champs Fleuri. L'objectif est de pouvoir déloger les manifestants de devant la Pyramide inversée, où ils sont installés depuis sept jours désormais. Didier Robert refuse toujours de rencontrer les transporteurs pour discuter de l'avenir de la Nouvelle route du littoral (NRL) et de sa digue, et a fait savoir dans plusieurs communiqués qu'il n'accepterait pas de rencontre tant que les transporteurs seraient postés devant la Région. Une réunion est par ailleurs prévue ce jeudi entre l'Etat, le conseil régional et le groupement. Aucun représentant des transporteurs n'a été convié à cette réunion. Le président de Région a par ailleurs fait savoir ce lundi, encore une fois par communiqué de presse, que l'arrêt du chantier était uniquement imputable au groupement.

Epigrapsus Politus : une nouvelle espèce de crabe découverte à La Réunion

Nicolas Huet, naturaliste et photographe animalier, spécialiste des crustacés, découvre il y a quatre ans une espèce de crabe qu'il ne connaissait pas. Il fait part de sa découverte aux scientifiques. Ils viennent d'établir qu'il s'agit d'une grande découverte. Jusqu'à présent les scientifiques pensaient en effet que l'Epigrapsus Politus, le nom de cet animal, ne vivait pas dans l'Océan Indien. Ils cherchent maintenant à comprendre comment ce crustacé est arrivé dans les eaux de La Réunion

TCO : prolongement des inscriptions pour les transports scolaires

Le Territoire de la côte ouest (TCO) annonce que le délai d'inscriptions pour les transports scolaires "est exceptionnellement prolongé jusqu'au vendredi 31 juillet 2020. "des inscriptions pour les transports scolaires. "Attention : passé cette date, votre demande pourra être refusée" prévient le TCO

La pa Météo France i di, sé zot i di – De la grisaille et des petites averses

Le ciel sera toujours gris ce mardi 28 juillet 2020, Matante Rosina l'a vu dans le fond de sa marmite à riz. Elle a aussi vu qu'il y aura des petites averses notamment sur le Sud-Est. Il n'y aura pas beaucoup de vent et la mer sera peu agitée. Et chez vous comment se passent les choses ?