Du 13 au 19 juillet 2020, 39 cas de dengue ont été confirmés. Les indicateurs de surveillance de la dengue sont en baisse (nombre de cas confirmés, passages aux urgences, consultations en médecine de ville), témoignant du ralentissement de l'épidémie. 22 communes restent concernées par une circulation virale : l'ouest et le sud de l'île sont les plus touchés avec une importante dispersion des cas. Nous publions le communiqué de la préfecture et l'Agence régionale de santé ci-dessous. (Photo rb/www.ipreunion.com)

