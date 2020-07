Les transporteurs se sentent "trahis", martèlent-ils depuis mardi 21 juillet 2020. Postés devant le bâtiment dionysien de la Région, ils exigent depuis plus de sept jours maintenant de rencontrer Didier Robert, qui reste sourd à leurs sollicitations. "Nous avons laissé passer les élections (municipales - ndlr), le président du conseil régionl nous avait assuré que le travail allait reprendre. Les promesses n'ont pas été tenues" regrettent les transporteurs.

Dider Robert refuse en effet de ne "céder ni au chantage ni à la pression, ni à la désinformation opérés ces dernières semaines", et l'a fait savoir à travers plusieurs communiqués. Il a notamment accusé les transporteurs d'être instrumentalisés par le groupement. Groupement qui s'est défendu de toute pression auprès de la Région ou des transporteurs dans un communiqué, publié plus de quatre jours après le début des protestations.

- Une assignation au tribunal et une réunion prévue jeudi -

La raison de ces différents : la possible résiliation du marché de la digue, et le chantier de la NRL qui est aujourd'hui presque à l'arrêt. Si les transporteurs accusent la Région de les abandonner, du côté de la Pyramide inversée, c'est le groupement qui est responsable.



Dominique Fournel a en effet indiqué, lors d'une conférence de presse organisée mercredi dernier, que la Région a déjà mis 50 millions d'euros supplémentaires pour la NRL. A ce jour, le groupement en demande 150 à 200 millions en plus. Avec les dépenses déjà engagées avant, "si on accède aux demandes du groupement, cela représente un montant total de 450 à 500 millions d'euros, soit presque le double du marché initial" s'est insurgé le premier vice-président régional.



En cas de résiliation du marché, la Région devra par ailleurs aussi verser une compensation financière au groupement, en addition d'un prolongement de six mois minimums du chantier. Six mois où le chantier serait à l'arrêt, et donc l'activité des transporteurs aussi.



En attendant la réunion de ce jeudi entre les différents acteurs du chantier de la NRL, les transporteurs comptent bien continuer leur mobilisation.

