Ce mardi 28 juillet 2020, la police annonce avoir convoqué les propriétaires de plusieurs voitures modifiés utilisées pour des rassemblements de véhicules "sono" causant des nuisances sonores, phénomène dit de la " pousse son ". Le phénomène serait de plus en plus répandu à Saint-Pierre. Nous publions leur communiqué ci-dessous. (Photo Police nationale)

Ces rassemblements " sauvages " ont pris de l'ampleur depuis le mois de février 2020 , les week-ends entre 21h00 et 01h00 du matin sur Saint-Pierre. Ces manifestations de plus en plus fréquentes causent des nuisances sonores pour les riverains. Les appels téléphoniques pour tapage nocturne sont devenus plus nombreux.



Le samedi 18 juillet 2020, les fonctionnaires de Police de la DDSP 974 ont constaté les infractions sur le site et cette semaine, les propriétaires de véhicules identifiés ont été convoqués pour être auditionnés .



Les contrevenants ont été avisés qu’ils encouraient une amende allant de 68 à 180 euros, assortie éventuellement d’une peine complémentaire de confiscation du matériel ayant servi aux infractions.



D'autres opérations de police de même nature sont d'ores et déjà envisagées...