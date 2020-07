Publié il y a 14 minutes / Actualisé il y a 8 minutes

Ce mardi 28 juillet 2020, les baleines à bosse ont fait leur retour sur la côte. Durant toute la journée 9 observations ont été faites. " Nous avons pu observer en début de journée une baleine Grand Bois et deux à Boucan. Un groupe de baleine a de même été aperçu aux abords de Saint-Pierre dans l'après-midi et la journée s'est terminée sur trois nouvelles observations, une à Boucan et deux à Saint-Pierre/Terre Sainte " partage un interlocuteur sur le groupe Facebook Observation (depuis la côte) de baleines (974). "De nombreuses observations de baleines à bosse et même des groupes actifs peu vus jusqu'à maintenant " annonce Globice sur sa page Facebook. Les bénévoles de l'association se sont donc rendus sur place pour pouvoir les identifier. Plusieurs photos ont pu être réalisées. (photo Globice)

