BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi matin 29 juillet 2020 :



- Le Pandathlon se retourne contre la Région

- NRL : le tribunal judiciaire va trancher sur la présence des transporteurs devant la Région

- Sondage koz azot - L'insécurité routière a-t-elle augmenté depuis le déconfinement ?

- Saint-Denis : des test gratuits au marché du chaudron et des camélias

- La pa Météo France i di, sé zot i di - La grisaille se maintient sur l'île

La commission des affaires générales et financières de la Région va examiner ce jeudi 30 juillet 2020 un rapport demandant que Didier Robert soit autorisé à représenter la collectivité régionale dans un procès intenté par l'organisation non gouvernementale (ONG) WWF France. L'ONG réclame le versement d'une partie des fonds récoltés lors des Pandathlon de 2017 et 2019, soit une somme totale de 47.035 euros et a saisi le tribunal administratif de Saint-Denis.

Après huit jours de mobilisation, les transporteurs vont être fixés sur leur sort ce mercredi 29 juillet 2020. Le tribunal judiciaire va en effet décider s'ils doivent quitter les abords de l'hôtel de Région, où ils sont postés depuis le 21 juillet, comme le réclame le président de la collectivité Didier Robert. Lors de l'audience de cette assignation en justice par la Région, l'avocat des transporteurs, Maître Olivier Tamil, a dénoncé "l'instrumentalisation politique" de cette affaire. Par le biais de son avocate, Maître Aurore Doulouma, la Région, a quant à elle demandé le départ immédiat des transporteurs assorti d'une astreinte de 2.000 euros par heure de blocage. La décision va être rendue. Suivez notre live.

Depuis le début du mois de juillet, les accidents de la route s'enchaîne sur les routes réunionnaises, et ont malheureusement été souvent mortels. Depuis le 9 juillet, pas moins de sept personnes ont perdu la vie sur les routes. Les accidents non-mortels se sont aussi succédés. Selon vous, les Réunionnais ont-ils relâché leur attention au volant depuis le déconfinement ?

Afin d'endiguer la propagation du coronavirus, La Réunion poursuit sa campagne de dépistage auprès de la population. Dans un communiqué la commune de Saint-Denis informe que " les 29 et 31 juillet, des opérations de dépistage gratuits se dérouleront dans les marchés forains du Chaudron et des Camélias, sur présentation de la carte vitale et de la pièce d'identité "

Ce sont des journées bien moroses que connait Matante Rosina ces derniers temps. Ce mercredi 29 juillet encore, elle prédit de la grisaille pour une bonne partie du département. Il pourrait même pleuvoir un peu, dans la matinée dans le sud, et dans l'après-midi dans le nord. Les températures restent dans les normales saisonnières.