Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Après 5 mois de migration qui lui aura fait traverser tout l'océan Indien depuis La Réunion vers le Nord, India a atteint le plateau continental Pakistanais et compte bien y rester. " C'est la première des tortues caouannes soignées au Centre de soins de Kelonia et suivies par Balise Argos par Kelonia et ses partenaires qui choisit cette destination. Les autres caoaunnes ayant, jusqu'à présent, préféré les côtes de la péninsule arabique ou la mer d'Arabie " indique Kélonia. Après un si long voyage, cette dernière a décidé de se reposer un peu aux abords des côtes "le jeune caouanne India semble vouloir de sédentariser sur le plateau continental du Pakistan" précise, Stéphane Ciccione, directeur de Kélonia. (photo : Kélonia)

