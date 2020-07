L'allocation de rentrée scolaire, "exceptionnellement" dotée de 100 euros supplémentaires cette année, sera versée le 4 août à La Réunion et Mayotte, puis le 18 août en métropole et dans les autres DOM, annonce l'AFP ce mercredi 29 juillet 2020. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Pour la rentrée 2020, l'Ars peut être versée pour chaque enfant scolarisé né entre le 16 septembre 2002 et le 31 décembre 2014 inclus, et pour chaque enfant plus jeune déjà inscrit en CP.

Le montant de l'Ars dépend de l'âge de l'enfant. Entre 6 et10 ans, 369,95 euros seront versés, entre 11 et 14 ans 390,35 euros et entre 15 et 18 ans 403,88 euros.

Important à savoir : Pour avoir l’ARS avant la rentrée, télédéclarez à la Caf la situation de vos enfants âgés de 16 à 18 ans.

Depuis 2014, il n’est plus nécessaire de remettre à la Caf le certificat de scolarité des enfants âgés de 16 à 18 ans pour bénéficier de l'Ars.

Une simple déclaration en ligne sur Caf.fr ou l’appli mobile suffit.

En 2019, 72% des allocataires concernés ont utilisé caf.fr ou l’appli mobile, pour déclarer en ligne la scolarité de leur enfant âgé de 16 à 18 ans. La télédéclaration facilite le traitement du droit à l’ARS et un paiement immédiat de l’allocation si les conditions administratives sont remplies.

- L’ARS – les conditions d’attribution -

Elle est versée sous conditions de ressources aux familles aux revenus modestes qui ont des enfants scolarisés de 6 à 18 ans.

jeune déjà inscrit en CP.

Pour la rentrée 2020, les montants ont exceptionnellement été augmentés de 100 euros par enfant

- Les montants 2020 -

Par enfant et par an, ils sont modulés en fonction de l’âge de l’enfant :

• 6-10 ans : 469,97 €

• 11-14 ans : 490,39 €

• 15-18 ans : 503,91 €

- Les conditions d'attribution -

Il faut avoir eu, en 2018, des ressources inférieures à une limite qui varie en fonction du nombre d'enfants à charge.

• 1 enfant : 25 093 euros

• 2 enfants : 30 884 euros

• 3 enfants : 36 675 euros

• Par enfant supplémentaire : + 5 791 euros

Si les ressources de la famille sont légèrement supérieures à ces plafonds, celle-ci peut bénéficier d'une allocation réduite.

- Les démarches -

Si les enfants ont de 16 à 18 ans*, sans attendre la rentrée, les parents peuvent télédéclarer la situation de leur(s) enfant(s) sur le site internet caf.fr, rubrique " Mon Compte " ou l’application mobile " Caf – Mon Compte ".

Si les enfants ont de 6 à 15 ans, aucune démarche n’est nécessaire. Le calcul et le versement des droits sont automatiques en fonction des ressources.

Si l’enfant a moins de 6 ans et est inscrit au CP, la preuve de sa scolarité doit être apportée.