Depuis le début du mois de juillet, les accidents de la route s'enchaîne sur les routes réunionnaises, et ont malheureusement été souvent mortels. Depuis le 9 juillet, pas moins de sept personnes ont perdu la vie sur les routes. Les accidents non-mortels se sont aussi succédés. Selon vous, les Réunionnais ont-ils relâché leur attention au volant depuis le déconfinement ? (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

En sept mois, 17 personnes sont décédées sur les routes. Parmi ces victimes, trois d'entre elles sont mortes sur la seule journée du 17 juillet, surnommé "jeudi noir" par la préfecture. Sur le week-end du 25 et 26 juillet, un motard et un automobiliste ont aussi perdu la vie.



Cette augmentation du nombre de décès a par ailleurs poussé les autorités à alerter la population sur l'importance de la sécurité routière : rouler à vitesse autorisée, respecter les distances de sécurité, et ne pas utiliser de téléphone portable au volant.



Dès le déconfinement, de très nombreux accidents se sont déroulés sur les routes réunionnais. Ceci est en grande partie du au fait que les routes étaient désertes pendant plus de deux mois – et que le comportement au volant laisse souvent à désirer.



