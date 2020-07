La commission des affaires générales et financières de la Région va examiner ce jeudi 30 juillet 2020 un rapport demandant que Didier Robert soit autorisé à représenter la collectivité régionale dans un procès intenté par l'organisation non gouvernementale (ONG) WWF France. L'ONG réclame le versement d'une partie des fonds récoltés lors des Pandathlon de 2017 et 2019, soit une somme totale de 47.035 euros et a saisi le tribunal administratif de Saint-Denis.

Il faut savoir que Panda est "une filiale de la Fondation reconnue d’utilité publique WWF France dont l’objet est "de promouvoir, d’encourager et d’assurer la protection et la conservation de la faune et de la flore, des sites, des eaux, des sols et autres ressources naturelles, soit directement, soit indirectement, en associant d’autres organismes à la réalisation de ses actions et programmes". Depuis 2010, la fondation organise en métropole et en Outre-mer une marche écoresponsable nommée "Pandathlon".

"La région Réunion a signé en 2017, 2018 et 2019 avec Panda fondation WWF France une convention de partenariat. Les enjeux de ce partenariat sont d’une part d’organiser un défi éco-responsable par un événement sportif permettant d’allier sport et protection de l’environnement et de collecter des fonds auprès des participants pour la mise en œuvre d’un projet local d’intérêt général, reconnu par WWF France" détaille le rapport, qui sera présenté ce jeudi en commission.

"Ainsi au titre des conventions de partenariat et en contrepartie de la licence d’utilisation des Marques, la région Réunion s’engage à verser à Panda fondation WWF France une redevance composée d’une partie fixe qui s’élève à 20.000 euros et une partie variable correspondant à 15 % HT des montant collectés au titre des frais d’inscription réglés par les participants au Pandathlon. Conformément aux conventions signées, la région Réunion a versé chaque année la part fixe de la redevance de 20 000 euros à WWF France" continue le rapport.

Comme indiqué, la Région, partenaire de l'événement de 2017 à 2019, a bien honoré les 20.000 euros annuels de redevance. Cependant, s'ajoute normalement à cette somme une partie variable de 15 % des montants collectés avec les frais d’inscription réglés par les participants au Pandathlon, qui n'ont été réglé qu'en 2018.

Initialement, en 2017, 2018 et 2019, la Région Réunion a refusé de verser cette part variable à WWF France au motif que "cette fondation n’avait pas conventionné avec les associations pour la mise en œuvre chaque année d’un projet de conservation du territoire de La Réunion pourtant prévu par la convention de partenariat" indique le rapport.

- La Région refuse de payer pour 2017 et 2019 -

Les raisons de l'absence de convention ne sont pas mentionnées. On apprend cependant qu'en 2017, WWF France avait bien décidé de parrainer une association, Abyss en l'occurrence. Mais par un courrier en date du 17 décembre 2019, la structure a annoncé qu'elle se désistait de ce partenariat. Le lendemain, le 18 décembre 2019, l'organisation non gouvernementale envoyait un second courrier pour demander le versement des fonds collectés lors des éditions 2017, 2018 et 2019. Refus de la Région.

Finalement, la collectivité régionale a accepté de verser les fonds de 2018, après que WWF France ait signé une convention "avec l’association pour la réalisation du projet de conservation du territoire de La Réunion" souligne le rapport. Le montant versé pour cette année n'est pas communiqué. Le contenu de l'action et la date du versement ne sont pas non plus connus. Le rapport de la commission des affaires générales et financières mentionne uniquement "les fonds collectés ont été versés récemment".

Pour autant, WWF France réclame toujours le versement des fonds récoltés en 2017 et 2019, et a donc saisi le tribunal administratif le 16 avril dernier.

- "Défendre les intérêts de la Région" -

Face à cette situation, Didier Robert souhaite "défendre les intérêts de la région Réunion dans la procédure introduite (…) utiliser toutes les voies de droit nécessaires à la défense des intérêts de la Collectivité régionale dans le cadre de cette affaire, (…) recourir à̀ un avocat en cas de nécessité (…) et signer les actes administratifs y afférents, conformément à la réglementation en vigueur".

Ce rapport, présenté ce jeudi, sera certainement voté. Il reste cependant très vague sur plusieurs points, notamment sur les raisons qui ont amenées WWF France à ne pas conventionner de projet comme il avait été décidé. A noter qu'au vue des dépenses habituellement réalisées par la Région, la somme demandée reste finalement assez faible.

WWF France a en tout cas indiqué ne pas pouvoir commenter une affaire en cours, mais confirme qu'une demande d'application d'une convention entre l'ONG et la Région a bien été réalisée. "Le WWF France est à ce jour en attente d'un retour de la Région" a précisé l'organisation.



Contactée, la Région a de son côté indiqué que notre demande avait été transmise aux services compétents. Ces derniers n'ont toujours pas répondu

as / www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com