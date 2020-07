BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce jeudi matin 30 juillet 2020



NRL : la réunion de la dernière chance

C'est ce jeudi – normalement – qu'a lieu la fameuse réunion entre la Région, le groupement GTOI-SBTPC-Vinci et le préfet, dans un rôle de médiateur. Ensemble ils aborderont la question du marché de la digue. Si aucun accord n'est trouvé, le marché sera résilié et ce sont des nouveaux mois de retard qui attendent le chantier de la NRL, privant également les transporteurs de travail pendant quelques temps

Délogés de la Région, les transporteurs restent mobilisés

Ce jeudi 30 juillet 2020 marque le premier jour depuis le début de leur mobilisation que les transporteurs ne campent plus devant l'hôtel de Région. Le tribunal judiciaire a en effet donné gain de cause à la Région, qui demandait le départ des camions des abords de la Pyramide inversée. Malgré ce revers, les transporteurs continuent leur mouvement et se préparent à le durcir. Hier mercredi 29 juillet, ils ont déjà mené une opération escargot de grande ampleur entre Saint-Denis et La Possession, avant de revenir dans le Nord de l'île. Ils sont désormais à Champ Fleuri, où ils ont passé la nuit. Suivez notre live.

Record de 212 défenseurs de l'environnement tués en 2019

Au prix de leur vie, un peu partout dans le monde, ils se battent contre la déforestation, les mines ou des projets agro-industriels: au moins 212 défenseurs de l'environnement ont été tués en 2019, un nouveau record, selon Global Witness.

Covid-19 : quatrième jour consécutif sans nouveau cas à La Réunion

La préfecture et l'Agence Régionale de Santé confirment qu'il n'y a pas de nouveau cas de coronavirus Covid-19 enregistré à La Réunion ce mercredi 29 juillet à 15 heures, soit un total de 657 cas depuis l'apparition du premier cas le 11 mars 2020. C'est le quatrième jour consécutif sans nouveau cas déclaré dans l'île.

Saint-Denis : des ateliers de pratiques artistiques ouverts aux enfants

Percussion, urban jazz, marionnettes, théâtre, ... la Cité des arts avec le soutien de la Ville de Saint-Denis vous invite à venir découvrir les différents ateliers mis en place pendant les vacances scolaires. Ces différentes activités sont ouvertes à tous les enfants, du 3 au 7 août 2020. Une inscription est obligatoire afin de pouvoir participer à ces ateliers.

La pa Météo France i di, sé zot i di – Un soleil timide et une mer agitée

Matante Rosina est joyeuse ce jeudi matin 30 juillet 2020. Elle a vu dans le fond de son jardin qu'un petit soleil timide ferait son apparition. Notre gramoune prévoit aussi quelques averses dans l'après-midi dans les hauts l'est et les Plaines. La mer sera agitée et Matante Rosina recommande d'être prudent au bord de l'eau. Et que dit le ciel au-dessus de vos têtes ?