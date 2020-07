Le tournant annoncé dans la mobilisation des transporteurs a bien eu lieu, mais en faveur de la Région. Ce mercredi matin 29 juillet 2020, le tribunal judicaire a tranché et décidé leur départ des abords du siège de la collectivité, où ils étaient postés depuis le 21 juillet.

Cela fait désormais neuf jours que les transporteurs manifestent leur colère et demandent de rencontrer le président de Région Didier Robert. Celui-ci a jusqu'ici toujours la sourde oreille, ne s’exprimant que par le biais de communiqués. Dans l'un d'eux, il avait indiqué ne vouloir "céder ni au chantage ni à la pression, ni à la désinformation opérés ces dernières semaines" et assigner en justice les leaders de l'intersyndicale pour qu'ils quittent les environs de la Pyramide inversée.

- Durcissement du mouvement -

Au terme de la procédure de référé, qui a eu lieu mardi 28 juillet, Didier Hoareau, Jean-Gaël Rivière, Joël Mongin et leur avocat Maître Olivier Tamil affichaient une certaine sérénité quant à la décision du tribunal. Une confiance dont la déception a donc été proportionnelle lors de l'officialisation de la décision, le lendemain.

"Il y a une justice à deux vitesses", a vigoureusement déploré Didier Hoarau, promettant de durcir le mouvement. "On ne va pas arrêter la grève, on va la continuer ailleurs. On risque de bloquer les gens, c'est dommage. Mais on ne va pas se désolidariser pour autant."

Si les transporteurs ont bien quitté l'hôtel de Région après la signification de l'huissier de justice, ils ont en effet accéléré leur mobilisation, avec une opération escargot d'ampleur de Saint-Denis jusqu'à La Possession. Et contrairement à la première opération escargot du 24 juillet, les camions ont cette fois occupé l'ensemble des voies de circulation, provoquant jusqu'à 10 kilomètres de bouchons.

- La Région, le groupement et l'Etat autour de la table -

Une réunion est prévue aujourd'hui jeudi 30 juillet entre la Région, le groupement et l'Etat. Une visio conférence à laquelle aucun représentant des transporteurs n'a été convié et où il devrait être décidé de la poursuite ou non du chantier.

Pour rappel, l'origine du contentieux entre les transporteurs et la Région est le chantier de la digue de la NRL, aujourd’hui à l’arrêt faute de signature de l’ordre de service, et dont le marché pourrait bien être résilié.

En cas de résiliation du marché et de lancement d'un nouvel appel d'offres, "il ne se passera rien pendant 6 mois" a reconnu au cours d'une conférence de presse Dominique Fournel, vice-président de la Région, chargé des grands travaux. Six mois où le chantier serait à l'arrêt total, et donc l'activité des transporteurs aussi. Une catastrophe, commentent ces derniers en soulignant que leur secteur d'activité est déjà en difficulté.

