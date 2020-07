La Région, le groupement en charge du chantier de la Nouvelle route du littoral et les transporteurs ne sont pas les seuls à se trouver à la préfecture, ce jeudi 30 juillet 2020. Toujours sans diplômes et sans justification du rectorat, une cinquantaine d'étudiants de centres de formation privés se trouvent devant l'administration territoriale. Ils réclament une audience au préfet Jacques Billant, comme cela était initialement prévu avant la réunion de la Région et du groupement de la NRL. (Photo rb/www.ipreunion.com)

Au moins une cinquantaine d'étudiants en CAP, dans les filières coiffure et esthétique se trouvent encore sans diplôme. Ils sont réunis devant la préfecture, ce jeudi 30 juillet, et demandent à être reçus comme cela était prévu avant l'actualité liée à la Nouvelle route du littoral.

"On va demander au préfet de trancher", dit William Colter, porte-parole du collectif Stop Injustice. "Soit il a la sagesse et l'ouverture d'esprit de donner gain de cause à ces candidats, soit il décide devant les médias de détruire leur avenir professionnel et familial, alors qu'on annonce une flambée du chômage à La Réunion."

"Le ministère débloque des millions pour envoyer des jeunes ou des moins jeunes en formation sur le territoire de La Réunion. Le rectorat bat en touche, sous couvert d'une jalousie dans une bataille entre le privé et le public. Ils pénalisent les candidats", scande encore William Colter.

Le collectif et les étudiants s'estimant lésés, disent être victime d'une bataille sous-jaçente entre les établissment publics et privés. "Le public a des soucis à se faire et devrait peut-être travailler sur une méthodologie pour arriver au même stade que le privé dans les résultats aux examens", affirme William Colter.

Pour l'heure, le préfet Jacques Billant est toujours occupé avec les représentants de la Région et du groupement dans une réunion capitale pour le futur de la NRL. Les étudiants et membres du collectif Stop Injustice attendent leur tour devant la préfecture, avec détermination.

