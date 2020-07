Publié il y a 20 minutes / Actualisé le Mardi 28 Juillet à 06H39

Matante Rosina est joyeuse ce jeudi matin 30 juillet 2020. Elle a vu dans le fond de son jardin qu'un petit soleil timide ferait son apparition. Notre gramoune prévoit aussi quelques averses dans l'après-midi dans les hauts l'est et les Plaines. La mer sera agitée et Matante Rosina recommande d'être prudent au bord de l'eau. Et que dit le ciel au-dessus de vos têtes ? (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

