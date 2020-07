Publié il y a 37 minutes / Actualisé il y a 35 minutes

La 13eme édition d'Odyssea Réunion aura lieu le samedi 7 et le dimanche 8 novembre 2020 dans la forêt de l'Etang-Salé. Comme tous les ans, le but est de collecter des fonds en faveur de la lutte contre le cancer du sein. Pour cette nouvelle édition, les organisateurs ont dû revoir leurs modalités à la vue de la crise sanitaire. Une course s'effectuera en présentiel, comme chaque année, tout en respectant les gestes barrières, mais il vous sera aussi possible d'effectuer cette course en virtuel, afin que les personnes fragiles ou non-disponibles, puissent participer à cette cause.. Il est possible de s'inscrire en ligne dès ce vendredi 31 juillet jusqu'au 28 octobre pour la course en présentiel, et jusqu'au 7 novembre pour Odyssea Réunion virtuel. (photo es / www.ipreunion.com )

