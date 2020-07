C'est ce jeudi - normalement - qu'a lieu la fameuse réunion entre la Région, le groupement GTOI-SBTPC-Vinci et le préfet, dans un rôle de médiateur. Ensemble ils aborderont la question du marché de la digue. Si aucun accord n'est trouvé, le marché sera résilié et ce sont des nouveaux mois de retard qui attendent le chantier de la NRL, privant également les transporteurs de travail pendant quelques temps. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

C'est la réunion de la dernière chance, celle qui peut permettre de trouver un accord pour continuer le chantier de la Nouvelle Route du Littoral en l'état.



Ce jeudi, Région, groupement et préfet se réunissent pour discuter du marché de la digue, la préfecture assiste aux échanges dans un rôle de médiateur. Une réunion très attendue des transporteurs puisqu'elle permettra de statuer sur la suite du chantier.



Mardi 21 juillet, alors que les transporteurs ont investi la Région pour demander une rencontre avec le président de Région, Dominique Fournel, vice-président en charge des grands chantiers, a tenu une conférence de presse pour faire un point sur la situation.

Il a notamment indiqué que les retards pris sur la partie digue étaient imputables aux tensions entre la Région et le groupement. "Si on accède aux demandes du groupement, cela représente un montant entre 450 et 500 millions d'euros, soit presque le doublement du marché initial. C'est une question de légalité", a-t-il déclaré.

"Le groupement a une attitude inadmissible, leurs prétentions sont exorbitantes" a-t-il par ailleurs souligné, avant d'annoncer que la route entière serait livrée, au mieux, en 2024.



La partie de raccordement, elle, devrait être livrée fin 2021. Pour l'heure, des consultations sont en cours pour accorder ce marché, qui coûtera 19 millions d'euros supplémentaires.



Cette échéance de 2024 n'est cependant tenable qu'en cas de maintien du marché de la digue. Par contre, en cas de résiliation, les travaux pourraient s'étendre sur six mois supplémentaires au minimum.



De longs mois qui signifieraient aussi un arrêt total du chantier de la digue, et donc une absence de travail pour les transporteurs. D'après Jean-Gaëlle Rivière, en cas de résiliation, la reprise des travaux pourrait même prendre jusqu'à un an.

- Ouverture en demi-route -

En attendant d'être fixés sur le sort de la partie digue, la Région compte bien mettre la partie viaduc de la NRL en service. Cela avait été annoncé le 9 juin dernier, lors de la séance plénière de la Région. Un raccordement va donc être construit entre le viaduc et la Grande Chaloupe, afin de permettre aux automobilistes de rouler sur une partie de la NRL.



Pourtant, le 22 janvier dernier, à la suite de nombreuses rencontres entre la Région et les transporteurs, la collectivité avait annoncé la signature d'un protocole d'accord avec le groupement. Cela avait permis aux transporteurs de reprendre leur travail, toujours au ralenti, avec des matériaux réunionnais comme il avait été décidé en octobre 2019.

Six mois plus tard, en juin, aucun ordre de service n'avait par contre été signé entre transporteurs et Région. Pourtant, c'est grâce à cet ordre de service qui devait préciser les modalités du marché.



Ce jeudi, la décision finale doit enfin être prise, et l'issue la plus probable semble aujourd'hui être la résiliation du marché. Si cela devait être le cas, il y a fort à parier que le groupement demandera à être dédommagé pour les sommes engendrées pour le début du chantier. Un nouveau coup dur pour les finances de la Région.



Les discussions s'annoncent d'autant plus houleuses, et la prise de décision encore plus dure après la publication de nombreux communiqués interposés entre la Région et le groupement suite aux mouvements des transporteurs, s'accusant mutuellement des dysfonctionnements observés sur le chantier depuis quelques mois.



En attendant, même au gouvernement, certains commencent à s'impatienter, à l'image de Bruno le Maire qui a indiqué qu'il "n'y a rien de plus stupide que les routes qui ne mènent nulle part". Le ministre de l'Economie a d'ailleurs émis la possibilité d'utiliser le plan de relance pour aider au financement de la fin du chantier. Reste à voir si la réunion aboutira à un accord permettant de se remettre rapidement au travail.

