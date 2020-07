Publié il y a 44 minutes / Actualisé il y a 38 minutes

Faire vivre l'actualité en direct, c'est parfois attendre, attendre...et encore attendre. Ce vendredi 31 juillet marque le deuxième jour des discussions entre la Région, le groupement et la préfecture sur l'avenir du marché de la digue de la NRL. Deux jours où tous les médias de l'île se sont retrouvés aux portes de la préfecture, dans l'attente d'une réponse sur le devenir de la NRL. Après une première journée où les journalistes ont patienté plus de douze heures pour un entretien de quelques minutes avec Didier Robert, cette deuxième journée s'annonce elle aussi très longue. Cela fait maintenant près de six heures que les journalistes font le pied de grue. Et vraisemblablement, il va falloir encore un peu patienter... (Photo rb/www.ipreunion.com)

