Publié il y a 6 heures / Actualisé il y a 16 minutes

BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce vendredi matin 31 juillet 2020



- NRL : faute d'accord, les discussions reprennent entre la Région, le groupement et l'Etat

- Le Portois Raphäel Payet au Championnat de France de Supermotard

- Feu de forêt à Anglet, plus de 40 hectares brûlés et des habitants évacués

- Covid-19 : cinquième jour consécutif sans nouveau cas à La Réunion

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Du soleil pour tout le monde et des températures frisquettes

