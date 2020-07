Publié il y a 5 minutes / Actualisé il y a 1 minutes

La brigade motorisée de Saint-Benoît a mené hier soir jeudi 30 juillet, de 20 à 22 heures, une action de lutte contre l'insécurité routière sur la RN 2, entre Saint-André et Saint-Benoit. Leur appareil de contrôle de la vitesse a affiché 174 km/h au lieu des 110 autorisés. Le conducteur, âgé de 22 ans, a été interpellé et son permis de conduire retiré immédiatement par les gendarmes. L'enquête démontrera qu'il conduisait sous le coup d'une suspension du permis de conduire. L'automobile a été immobilisée et placée en fourrière pour 7 jours. Durant ce service, 4 autres automobilistes ont été verbalisés pour des vitesses comprises entre 30 et 40 km/ au dessus de la limitation et un pour le non respect des distances de sécurité. (Photo rb/www.ipreunion.com)

