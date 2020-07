Malgré des discussions qui auront duré plus de douze heures ce jeudi 30 juillet 2020, la Région et le groupement GTOI-SBTPC-Vinci ne sont pas arrivés à trouver un accord concernant le marché de la digue de la Nouvelle route du littoral. Une nouvelle rencontre est prévue à la préfecture ce vendredi à 14h30 pour reprendre les négociations. Imaz Press sera en live, suivez-nous. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Dès 9h ce jeudi 30 juillet 2020, la Région et le groupement, ainsi que la préfecture en tant que médiateur, se sont retrouvés pour une réunion de la plus haute importance : trouver un accord sur le marché de la digue de la NRL. Le chantier, au ralenti depuis des mois, pourrait encore voir son marché résilié.



Toute la journée, Didier Robert, Jacques Billant et les différents acteurs de l'accord ont donc arpenté la préfecture. Les discussions ont duré plus de douze heures, avec la direction du groupement en visio-conférence, douze heures pendant lesquelles aucune information n'a été partagée.

C'est en toute fin de soirée, autour de 22 heures, que le président de Région s'est enfin exprimé, indiquant qu'ils n'avaient pas "abouti à une conclusion" et "pris la décision de prolonger cette réunion demain à 14h30". Une intervention qui n'aura duré que quelques minutes, malgré les nombreuses heures de négociations.

"L'objectif est de pouvoir terminer ce chantier. Nous aurons l'occasion demain de pouvoir aller jusqu'au bout" a par ailleurs déclaré Didier Robert. De nouvelles négociations sont donc à attendre ce vendredi, avec, espérons-le, une réponse concrète en fin de journée.



Sur place, l'intersyndicale ces transporteurs a indiqué être optimiste et patienter en attendant la conclusion finale. En cas de résiliation du marché, les transporteurs se trouveraient par contre fortement impactés, une suspension du chantier de la digue signifiant aussi pour eux des mois sans travail.

- Colère des transporteurs -

Initialement annoncée pour le vendredi 10 juillet, la réunion entre le groupement, la Région et l'Etat pour discuter du futur du marché de la digue avait été annulée. A la suite de cette annulation, les transporteurs ont donc pris les choses en main en s'installant devant la Région le mardi suivant.



La mobilisation aura duré plus d'une semaine, durant laquelle Didier Robert a formellement refusé de rencontrer les transporteurs, refusant de "céder au chantage". La Région et le groupement ont cependant communiqué par publications interposées, s'accusant mutuellement d'être la cause des retards pris sur le chantier.

La Région accusait notamment le groupement de réclamer un montant de 69 millions d’euros pour réaliser la digue, alors que "le marché initial avait été signé sur une base prévoyant 30 millions d’euros pour cette partie". Des nouveaux tarifs qui signifierait "une sortie du cadre du Code des marchés publics" en plus du doublement du marché initialement signé.

La Région a aussi accusé le groupement d'instrumentaliser les transporteurs, ce qu'il a formellement réfuté. Il a aussi nié exercer toute pression sur la collectivité.

- Un chantier au ralenti -

Depuis plus de six mois, le chantier tourne au ralenti suite aux nombreuses rencontres entre la Région et les transporteurs, qui avaient abouti à la signature d'un protocole d'accord avec le groupement le 22 janvier dernier. Cela avait permis aux transporteurs de reprendre leur travail avec des matériaux réunionnais comme cela avait été décidé en octobre 2019.

La Région compte par ailleurs mettre la partie viaduc de la NRL en service. Cela avait été annoncé le 9 juin dernier, lors de la séance plénière de la Région. Un raccordement va donc être construit entre le viaduc et la Grande Chaloupe, afin de permettre aux automobilistes de rouler sur une partie de la NRL. La livraison est prévue pour la fin 2021, le marché étant encore en négociation.



Six mois plus tard, en juin, aucun ordre de service n'avait été signé entre transporteurs et Région. Pourtant, c'est lui qui devait préciser les modalités du marché.

as / www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com