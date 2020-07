Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 minutes

Un accident impliquant deux véhicules sur la Route des Tamarins a provoqué un embouteillage ce vendredi 31 juillet, venant s'ajouter aux traditionnels ralentissements du matin. On comptait alors 6 km d'embouteillage dans le sens ouest-nord, allant du Cap Lahoussaye jusqu'à l'échangeur de Savanna, où a eu lieu l'accident. Les dégâts sont uniquement matériels et les véhicules ont été enlevés de la chaussée. La circulation a fini par se fluidifier et à 11h le bouchon était complètement résorbé. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Un accident impliquant deux véhicules sur la Route des Tamarins a provoqué un embouteillage ce vendredi 31 juillet, venant s'ajouter aux traditionnels ralentissements du matin. On comptait alors 6 km d'embouteillage dans le sens ouest-nord, allant du Cap Lahoussaye jusqu'à l'échangeur de Savanna, où a eu lieu l'accident. Les dégâts sont uniquement matériels et les véhicules ont été enlevés de la chaussée. La circulation a fini par se fluidifier et à 11h le bouchon était complètement résorbé. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)