BONJOUR - Voici les titres à la une de cette matinée du samedi 1er août 2020 :



NRL : le chantier reprendra le 15 septembre

La Région et le groupement GTOI-SBTPC-Vinci ont trouvé un accord sur la poursuite du chantier de la Nouvelle route du littoral. Après deux jours de négociations, soit plus de 19 heures de réunion, Didier Robert a annoncé ce vendredi 31 juillet 2020 que le chantier de la partie digue de la NRL reprendra de manière "accélérée" le 15 septembre (Photo rb/www.ipreunion.com)

Bonne fête de l'Aid el Adha à tous les musulmans

Ce samedi 1er août 2020, les musulmans réunionnais célèbrent l'Aid el Adha (fête du sacrifice) à La Réunion, un jour après les métropolitains. Également appelée Aïd el Kébir (la grande fête), cette fête est l'une des plus importantes de l'Islam, après l'Eïd el-Fitr célébrant la fin du mois de ramadan. Cette célébration marque le sacrifice d'Abraham et la fin du pèlerinage à la Mecque (hadj), qui est restreint cette année en raison de la crise sanitaire.

Kolportaj, grand projet de lutte contre les dépôts sauvages

Le projet Kolportaj, né de l'initiative de plusieurs associations réunionnaises, vise à lutter contre la prolifération des déchets sauvages à La Réunion par la sensibilisation de la population et l'action collective. Déjà quatre actions de ramassage des déchets ont été réalisées sur plusieurs sites de l'île. D'autres actions sont à venir dans les prochains mois, notamment dans le cadre de la Semaine Européenne du Développement Durable (SEDD).

Un incendie s'est déclaré dans le lit de la rivière Saint-Denis

Dans la nuit de vendredi 31 juillet au samedi 1er août 2020, un incendie s'est déclaré dans le lit de la rivière Saint-Denis au Bas de la Rivière aux alentours d'une heure du matin. L'incendie s'est déroulé au niveau du pont, de la rue du même nom. Les flammes ont dévoré les nombreuses herbes présentes. Les causes de l'incendie sont pour l'instant inconnues, mais les pompiers, qui ont maîtrisé les flammes vers 2h30, n'excluent pas un départ de feu causé par une simple cigarette. "Au vu de la sécheresse des herbes et de la rapidité à laquelle ça se propage, un simple mégot peut avoir déclencher le feu" a déclaré un sapeur-pompier à Imaz Press.

La pa Météo France i di, sé zot i di - L'hiver austral est bien là

La matinée sera correcte, c'est l'après-midi que le temps va se gâter avec des nuages plus présents dans le nord et des averses possibles de part et d'autre de l'île, notamment dans les hauts. Selon Matante Rosina, le soleil sera au rendez-vous dans l'est et dans le sud, c'est le vent qui sera présent avec des rafales de 70 à 80 km/h attendues.