Voilà la liste des travaux et chantiers en cours et à venir sur les routes. (photo rb / www.ipreunion.com)

-Chantiers en cours-

RN1 - St Paul /St Leu -Travaux de balayage

Sur la RN1 entre l'échangeur Sacré Coeur au Port et celui des Colimaçons à St Leu, travaux de balayage la nuit du vendredi 31 juillet. Voie neutralisée de 19h30 à 5h30 dans un sens ou dans l'autre en fonction des besoins du chantier mobile.

RN1 - Route du Littoral / Ravine à Malheur - Travaux de réparation de GBA

Sur la RN1 Route du Littoral secteur Ravine à Malheur, suite travaux de réparation de DBA les nuit du lundi 3 au vendredi 7 août inclus. Circulation sur voies réduites entre Grande Chaloupe et La Possession sens Nord/Ouest. Déplacement de la chaine de blocs dimanche 2 août à 20h.

RN2 - Ste Marie - Travaux sur l'ouvrage d'art Les Jacques

Sur la RN2 à Sainte Marie, pour permettre la suite des travaux de réparation sur l’ouvrage d’art Les Jacques, le giratoire sera partiellement fermé les nuits du lundi 3 au mercredi 5 août inclus de 20h à 5h.Une déviation sera mise en place par la RN2 et la voirie communale.

RN2 - St Philippe - Travaux de fauchage

Sur la RN2 à St Philippe, travaux de fauchage jusqu'au vendredi 7 août. Circulation alternée de 8h à 15h30.

RN2 - St Philippe - Travaux de construction de murets

Sur la RN2 à St Philippe entre Ravine Ango et Ravine Arzule, suite travaux de construction de murets jusqu'au vendredi 7 août. Circulation alternée de 8h à 15h30.

RN3 - Le Tampon/St Pierre - Travaux de fauchage et de taille de haie en TPC

Sur la RN3 entre le giratoire des Azalées au Tampon et Ravine Blanche à St Pierre, travaux de fauchage et de taille de haie en TPC les nuits jusqu'au jeudi 6 août inclus. Neutralisation de voie de 20h à 5h.

RN5 - Route de Cilaos - Travaux de réalisation de descente d'eau

Sur la RN5 Route de Cilaos secteur Ravine Burel, travaux de réalisation de descente d'eau jusqu'au mercredi 5 août. Circulation alternée de 8h30 à 16h.

RD3 - St Joseph/Route Hubert Delisle - Travaux de tirage de câble

Sur la RD3 Route Hubert Delisle à St Joseph PR229/233, travaux de tirage de câble jusqu'au vendredi 11 septembre. Circulation alternée de 7h à 16h.

RD400 - St Pierre - Le Tampon/Route des 400 - Travaux de raccordement de l'Ouvrage d'Art Ravine Blanche

Sur la Route des 400 à St Pierre et au Tampon, travaux de raccordement de l’ouvrage d’art Ravine Blanche les nuits jusqu'au mercredi 5 août inclus. Circulation interdite au droit de l’ouvrage de 19h à 5h hors vendredi et week-end.

-Chantiers à venir-

RN1 - Route du Littoral- Travaux de déplacement de blocs

Sur la RN1 Route du Littoral entre la Grande Chaloupe et la Possession, travaux de déplacement de la chaîne de blocs avec circulation sur voies réduites côté mer du dimanche 2 août à 20h au vendredi 7 août dans la nuit.

RN2 - Ste Suzanne - Travaux d'élagage

Sur la RN2 à Ste Suzanne entre Bel Air et Quartier Français, travaux d'élagage les mardi 4 et mercredi 5 août. Voie de droite neutralisée de 9h à 15h dans le sens Nord/Est.

RN2 - Ste Marie - Travaux de détection de réseaux

Sur la RN2 à Ste Marie secteur Gillot, travaux de détection de réseaux la nuit du mercredi 5 août. Voie de droite neutralisée de 20h à 5h dans le sens Nord/Est.

RN2 - St Philippe/St Joseph - Travaux de marquage au sol

Sur la RN2 entre St Philippe et St Joseph, travaux de marquage au sol les nuits du lundi 3 au jeudi 6 août inclus. Circulation alternée de 20h à 5h.

RN2 - St Denis/Ste Suzanne - Travaux de balayage

Sur la RN2 de St Denis à Ste Suzanne, travaux de balayage les nuits du lundi 3 au vendredi 7 août inclus. Voie neutralisée de 20h à 5h dans un sens ou dans l'autre.

RN2 - St Philippe/St Joseph - Travaux de dérasement

Sur la RN2 entre Basse Vallée à St Philippe et Vincendo à St Joseph, travaux de dérasement du lundi 3 au vendredi 7 août. Circulation alternée de 8h à 15h30.

RD111 - Etang Salé/Route Le Lambert - Travaux de construction de mur de soutènement

Sur la RD111 à L'Etang-Salé/Route Le Lambert, travaux de construction de mur de soutènement jusqu'au 18 décembre. Circulation alternée de 7h à 16h.

-Evènements hors chantiers-

RN1/RN1A - Le Port/St Leu - Manifestation sportive "Cyclo LRPO"

La manifestation sportive "Cyclo LRPO" se déroulera le dimanche 2 août de 7h30 à 12h sur les communes du Port, La Possession, St Paul et St Leu. Les participants emprunteront la Route du Littoral ainsi que la RN1A. La plus grande vigilance sera recommandée à l'approche des cyclistes.

RN1E - La Possession - Manifestation sportive "Trail de minuit"

La manifestation sportive "Trail de minuit" sera organisée le samedi 1er août sur la commune de La Possession de 00h à 18h. Les coureurs emprunteront la RN1E où la plus grande prudence sera de rigueur.

RN1/RN2 - St Denis - Fermeture du Barachois

Sur les RN1 et RN2 à St Denis, le Barachois sera fermé le dimanche 2 août de 14h à 19h. Déviation par les rues de Nice et Labourdonnais.

www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com