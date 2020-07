Publié il y a 11 minutes / Actualisé il y a 19 heures

La matinée sera correcte, c'est l'après-midi que le temps va se gâter avec des nuages plus présents dans le nord et des averses possibles de part et d'autre de l'île, notamment dans les hauts. Selon Matante Rosina, le soleil sera au rendez-vous dans l'est et dans le sud, c'est le vent qui sera présent avec des rafales de 70 à 80 km/h attendues. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

