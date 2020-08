Elle passe tous ses week-ends en randonnée : c'est Chloé, de la chaîne "Le monde de Chloé". Depuis trois ans maintenant, cette sportive et fan de rando publie régulièrement ses balades pour faire découvrir aux Réunionnais les trésors cachés de leur île. (Photos : Facebook "Le monde de Chloé")

"Bonjour les amis". C'est avec cette accroche pleine d'entrain et le sourire aux lèvres que Chloé commence souvent ses vidéos, chaussures de marche aux pieds et reconnaissable entre mille avec ses vêtements toujours très colorés.

Sa page Facebook compte 56.000 abonnés. Un succès auquel Chloé ne s'attendait pas. "Moi je n'ai pas fait ça pour ça. Mais c'est vrai que maintenant les gens me reconnaissent en randonnée et me demandent parfois de faire une photo."

- Du Grand Raid aux randos -

La passion de la randonnée date de sa participation au Grand Raid, en 2003. "J'ai toujours aimé la nature et j'ai fait beaucoup de course à pied, principalement des 10 km sur route mais aussi quelques courses en montagne. Et puis j'ai fini par me lancer un défi personnel : faire la Diagonale des fous."

Un pari réussi pour cette Réunionnaise, puisqu'elle est parvenue à décrocher le précieux tee-shirt de "finisher" (ceux qui arrivent à terminer la course dans les temps, ndlr).

"En faisant le Grand Raid, je me suis rendue compte qu'il y avait de nombreux espaces que je ne connaissais pas. Alors j'ai décidé d'aller marcher chaque dimanche dans un endroit différent", nous explique-t-elle.

Elle a d'abord commencé avec sa sœur et continue aujourd'hui avec son compagnon. Chaque week-end, le couple se rend sur de nouveaux sentiers et immortalise la randonnée à coups de photos et vidéos.

- Première vidéo en 2017 -

Le lancement de sa page date, elle, de mai 2017. "La première vidéo date du Cimendef. Mon compagnon ne marchait pas très régulièrement et j'ai eu envie de lui faire découvrir cet endroit magnifique. Il a filmé notre randonnée, c'était la première vidéo de notre page. Et très rapidement, le nombre de vues s'est envolé."

Un succès immédiat. Chloé réalise alors que les internautes sont demandeurs et veulent mieux connaître les sentiers de l'île. "Au début je n'avais qu'une page perso mais j'ai eu envie de lancer "Le monde de Chloé" en voyant que beaucoup me posaient des questions, voulaient savoir où j'irais le dimanche d'après…"

La qualité des films réalisés par son compagnon ne rend que le voyage plus intéressant. "J'avais du mal à montrer ce que je voyais de mes yeux, et lui y est parvenu."

- Une passion, pas un métier -

Depuis Chloé continue à arpenter les randonnées, en montagne, au bord des bassins, sur le littoral parfois… toujours par passion. "Ce n'est pas mon activité professionnelle, ça reste ma passion et c'est peut-être pour ça que j'arrive à la partager."

Chaque vendredi soir, Chloé et son compagnon font le point sur la météo du week-end et décident ensemble de marcher le samedi ou plutôt le dimanche, et dans quel coin de l'île. "Parfois on arrive tôt au volcan par exemple et il se met à pleuvoir. Dans ce cas, on change d'itinéraire le jour même. On s'adapte au temps qu'il fait."

Le coup de cœur de Chloé reste Mafate et de loin. "C'est mon cirque préféré, j'ai été tellement impressionnée au début par ses paysages, ses habitants. C'est une balade qui se mérite, ce qui rend le lieu encore plus important." D'ailleurs quand elle ne sait pas où aller, Chloé se rend à Grand Place les hauts, son îlet favori.

- L'envie de partager -

Les vidéos continuent à s'enchaîner sur sa page et Chloé n'est pas prête d'arrêter. "Certains critiquent en disant qu'il faut garder secrets ces lieux magiques, moi je ne suis pas d'accord. De nombreux Réunionnais ne connaissent pas ces endroits qui sont parfois tout près de chez eux."

C'était le cas avec Bassin Roche, un lieu idyllique, tout près de Cilaos. "Certains habitants m'ont écrit pour me dire qu'ils vivaient là depuis des dizaines d'années et ne connaissaient même pas ce lieu !"

Alors Chloé continue, souvent le sac poubelle à la main pour ramasser les ordures qu'elle peut trouver dans cette nature qu'elle chérit et veut continuer à valoriser. "Je ne veux pas garder ces découvertes pour moi, je veux partager ces trésors cachés de La Réunion."

mm / www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com