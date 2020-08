Dans son bulletin pour ce samedi 1er août 2020, Météo France annonce l'arrivée d'un nouveau train de houle de Sud-Sud-Ouest s'amplifiant au fil de la journée. Cette houle modérée va déferler de la Pointe des Galets à la Pointe de la Table et atteindra 2.5m à 3m en fin d'après-midi. L'hiver austral s'intensifie sur l'île avec une baisse des températures. Elles ne dépasseront pas les 26°C sur la majorité du littoral. Nous publions le bulletin complet ci-dessous. (Photo rb/www.ipreunion.com)

- Samedi 1er août -

Alizé modéré de secteur Sud-Est.

Arrivée d'un nouveau train de houle de Sud-Sud-Ouest s'amplifiant au fil de la journée.

Après un début de matinée largement ensoleillé à à l'exception de la côte Sud qui connaît un temps plus gris et humide, le soleil s'efface progressivement devant des nuages de plus en plus présents et qui s'imposent dès la mi-journée en débordant sur le littoral Nord. Sous cette couverture nuageuse, de modestes averses sont possibles dans les hauts du Nord et du Nord-Ouest comme vers les hauteurs de Bois de Nèfles Saint Paul, es hauts de Saint-Denis vers le Pic Adam ou Le Brûlé.

Seules les franges côtières des plages de l'Ouest et de Sainte Rose à Saint André gardent l'espoir d'éclaircies. Grisaille et humidité perdurent sur les pentes du Sud.

Les températures maximales restent fraîches avec de 23 à 26°C sur la majorité du littoral, mais seulement 20 à 21°C vers Saint-Philippe ou Sainte-Rose. 18 à 20°C environ dans les cirques et les plaines et 14à 16°C au Piton Maïdo et au Pas de Bellecombe-Jacob. .

Le vent de Sud-Est se renforce pour atteindre 60 à 70 km/h de la Pointe au Sel à la Pointe des Aigrettes et de la Pointe des Cascades à Sainte-Marie.

La mer est agitée à forte au vent ainsi qu'au déferlement de la houle modérée de Sud-Sud-Ouest de la Pointe des Galets à la Pointe de la Table qui atteint 2.5m à 3m en fin d'après-midi.

- Nuit du samedi 1er au dimanche 2 août -

Les nuages se dissipent rapidement sur la majorité de l'île qui bénéficie d'un temps clément sous un ciel étoilé. Seul bémol à ces conditions, le Sud Sauvage subit un temps gris et humide occasionné par les entrées maritimes donnant par moments des averses pouvant déborder jusqu'à la région de Saint-Pierre et vers la Pointe des Cascades.

Les températures sont plus fraîches que la nuit précédente, notamment dans l'intérieur.

Le vent de Sud-Est reste vigoureux de Sainte-Rose à Sainte-Suzanne comme vers la Pointe au Sel avec des rafales voisines de 50 à 60 km/h. Les brises prédominent sur le littoral Nord-Ouest.

La mer est forte de la Pointe des Galets à la Pointe de la Table en passant par la Pointe au Sel au déferlement de la houle de Sud-Sud-Ouest qui s'amplifie de 3m à 3.5m. Elle est peu agitée à agitée ailleurs.