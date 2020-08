Cela semblait inespéré, et pourtant : le marché de la digue n'est pas résilié, la Région et le groupement GTOI-SBTPC-Vinci ayant trouvé un accord sur la suite du chantier de la Nouvelle route du littoral. Après deux jours de négociations, soit plus de 19 heures de réunion, Didier Robert a annoncé ce vendredi 31 juillet que le chantier reprendra de manière "accélérée" le 15 septembre prochain. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

La longueur des discussions étaient encourageantes, le président de Région l'a confirmé en fin de soirée : "je veux dire à l'ensemble des réunionnais ma satisfaction, le chantier se poursuit" s'est-il félicité. Les négociations auront donc duré deux jours.



40 millions d'euros environ devraient être utilisés pour terminer la partie digue de la NRL. Pour autant, le chantier de raccordement entre le viaduc et la Grande chaloupe reste d'actualité. "Ces deux chantiers vont continuer" a affirmé Didier Robert. Date de livraison du raccordement : fin 2021.

- Les détails de l'accord pas encore connus -

Le président de Région n'a cependant pas donné de détail sur le financement de la fin du chantier, invitant la presse à patienter jusqu'au début de semaine prochaine. "Le groupement mènera à termes la part qui lui revient, l'ensemble des éléments précis qui constituent cet accord seront communiqués la semaine prochaine" a-t-il indiqué, précisant qu'il se devait de "respecter les deniers publics".



Le plan de relance, mentionné par Bruno le Maire, pourrait venir en aide sur le financement de la NRL. "Ce sujet là sera discuté dans les jours à venir avec l'Etat" a précisé Didier Robert.



"Aller jusqu'au bout de la réalisation est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité, et cela doit se faire dans le cadre d'un juste prix et d'un calendrier le plus resserré possible" a détaillé Didier Robert. A noter que mardi 21 juillet, Dominique Fournel, vice-président en charge des grands chantiers, tablait sur une livraison à 2024 dans le meilleur des cas.

- Les transporteurs pas totalement satisfaits -

Ces annonces ont été accueillies par des applaudissements de la part des transporteurs, qui ont patienté devant la préfecture durant toute la durée des négociations.



Pour autant, la date du 15 septembre n'a pas convaincu tout le monde, Didier Hoarau, président de l'Organisation des transporteurs indépendants (OTI), estimant que c'était trop lointain pour la survie des entreprises et des emplois. "On va tout de même s'entretenir avec le préfet pour voir si les engagements annoncés ont été mis sur le papier" a-t-il déclaré.



L'intersyndicale des transporteurs a suivi de près ce dossier, après douze jours de mobilisation pour réclamer une rencontre avec Didier Robert. Suite à l'annulation de la première réunion prévue entre la Région et le groupement le 10 juillet dernier, les transporteurs avaient en effet décidé de s'installer devant la Pyramide inversée pour presser une prise de décision sur le marché de la digue.

- Douze jours de mobilisation -

Ces douze jours de mobilisation ont été marqués par un blocage de la Région et un refus catégorique de Didier Robert de rencontrer les transporteurs sous la pression. Région comme groupement se sont aussi accusés mutuellement d'être à l'origine des problèmes rencontrés face à la construction de la digue.



Malgré ces accusations, portées par communiqués de presse interposés, les deux protagonistes ont donc trouvé un terrain d'entente, permettant au passage d'assurer une reprise du travail aux transporteurs.



Reste désormais à déterminer les modalités des commandes de roches, nécessaires à la poursuite du chantier. Si un accord a été trouvé, un ordre de service reste toujours à être signé pour les transporteurs.

En effet, le chantier tournait au ralenti suite aux nombreuses rencontres entre la Région et les transporteurs, qui avaient abouti à la signature d'un protocole d'accord avec le groupement le 22 janvier dernier. Ce dernier était cependant provisoire, et depuis, plus rien ne s'était passé, motivant la mobilisation des derniers jours de l'intersyndiale.

Rendez-vous la semaine prochaine pour en savoir plus sur le déroulement de la fin du chantier.

