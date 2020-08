Publié il y a 41 minutes / Actualisé le Vendredi 31 Juillet à 11H27

Les peintres Louis Georget Boyer et Charly Lesquelin lancent un grand projet pour participer, à leur manière, à la célébration du 10e anniversaire, le 1er août 2020, de l'inscription de nos Pitons, Cirques et Remparts au Patrimoine Mondial de l'Humanité. "10 peintres, 10 oeuvres pour les 10 ans de l'inscription au Patrimoine Mondial de l'Humanité" : leur objectif, sublimer 10 merveilles du Patrimoine naturel " Pitons, Cirques et remparts " inscrit à l'Unesco. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

