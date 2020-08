Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 27 juillet au vendredi 31 juillet 2020 sur Imaz Press :



- Lundi 27 juillet - Opération sauvetage pour la Casud : Patrick Lebreton pose ses conditions

- Mardi 28 juillet - Dépistage obligatoire pour venir à La Réunion : la course aux tests

- Mercredi 29 juillet - Le Pandathlon se retourne contre la Région

- Jeudi 30 juillet - NRL : la réunion de la dernière chance

- Vendredi 31 juillet - NRL : faute d'accord, les discussions reprennent entre la Région, le groupement et l'Etat

Ce lundi 27 juillet 2020, les 4 maires de la Casud (Le Tampon, Saint-Joseph, Saint-Philippe, Entre-Deux) doivent se retrouver pour une réunion sous l'égide du sous-préfet de Saint-Pierre, Lucien Giudicelli. Objectif, trouver un compromis pour sauver l'intercommunalité, menacée d'explosion depuis l'élection à la présidence d'André Thien-Ah-Koon, le 10 juillet dernier. D'ores et déjà, Patrick Lebreton a déjà posé ses conditions en vue d'un maintien de sa commune dans le giron de cette collectivité.

Depuis l'obligation de présenter un test négatif au moment de l'embarquement afin de pouvoir voler vers La Réunion, impossible de monter à bord sans le précieux sésame, qui doit dater de moins de 72 heures. Pour les vols prévus le mardi, les complications sont parfois de taille, les laboratoires étant fermés le week-end. L'ARS a donc décidé d'attribuer une dérogation à ces voyageurs qui peuvent réaliser leur test 96 heures avant le décollage.

La commission des affaires générales et financières de la Région va examiner ce jeudi 30 juillet 2020 un rapport demandant que Didier Robert soit autorisé à représenter la collectivité régionale dans un procès intenté par l'organisation non gouvernementale (ONG) WWF France. L'ONG réclame le versement d'une partie des fonds récoltés lors des Pandathlon de 2017 et 2019, soit une somme totale de 47.035 euros et a saisi le tribunal administratif de Saint-Denis.

C'est ce jeudi – normalement – qu'a lieu la fameuse réunion entre la Région, le groupement GTOI-SBTPC-Vinci et le préfet, dans un rôle de médiateur. Ensemble ils aborderont la question du marché de la digue. Si aucun accord n'est trouvé, le marché sera résilié et ce sont des nouveaux mois de retard qui attendent le chantier de la NRL, privant également les transporteurs de travail pendant quelques temps.

Malgré des discussions qui auront duré plus de douze heures ce jeudi 30 juillet 2020, la Région et le groupement GTOI-SBTPC-Vinci ne sont pas arrivés à un accord concernant le marché de la digue de la Nouvelle route du littoral. Une nouvelle rencontre est prévue à la préfecture ce vendredi à 14 heures 30 pour reprendre les négociations. Imaz Press sera en live, suivez-nous.