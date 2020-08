BONJOUR - Voici les titres à la une de cette matinée du dimanche 2 août 2020 :



Subventions municipales : le football se taille la part du lion

Alors qu'elles tentent d'amoindrir les conséquences économiques de la crise sanitaires, les associations sportives de La Réunion comptent énormément sur les aide financières de leurs communes pour se relever. Les mairies, elles aussi, doivent faire face à des restrictions budgétaires, mais le constat reste implacable : les clubs de football ont la part belle au niveau des subventions. Plus que d'autres disciplines fournissant pourtant aussi de nombreux champions et médailles à La Réunion. Une situation que certaines communes tentent de rectifier, mais dont les ramifications se ressentent au quotidien pour les athlètes et leurs encadrants.

Le programme LIFE+ Pétrels tire sa révérence

Le LIFE+ Pétrels, programme multipartenarial de lutte pour la conservation des pétrels endémiques de La Réunion, s'arrête. La fin du mois de juillet marque aussi la fin du programme, qui a notamment permis de découvrir en novembre 2016 et février 2017 les deux premières colonies de Pétrels noir de Bourbon. Retour sur les actions du projet.

Ça s'est passé cette semaine sur Imaz Press - Casud, tests Covid, Pandathlon, NRL, marché de la digue

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 27 juillet au vendredi 31 juillet 2020 sur Imaz Press :



- Lundi 27 juillet - Opération sauvetage pour la Casud : Patrick Lebreton pose ses conditions

- Mardi 28 juillet - Dépistage obligatoire pour venir à La Réunion : la course aux tests

- Mercredi 29 juillet - Le Pandathlon se retourne contre la Région

- Jeudi 30 juillet - NRL : la réunion de la dernière chance

- Vendredi 31 juillet - NRL : faute d'accord, les discussions reprennent entre la Région, le groupement et l'Etat

En Tunisie, un passionné de la pourpre ressuscite ce pigment antique

Sa passion pour l'histoire antique, Mohamed Ghassen Nouira la vit dans sa cuisine: c'est là que ce Tunisien redécouvre peu à peu, après des années de tâtonnements, les secrets millénaires pour fabriquer la pourpre, prestigieux pigment extrait d'un coquillage, le murex.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Retour du beau temps, soleil pour tous

Le soleil revient ! Matante Rosina se met en jambes pour une promenade matinale. Même la portion Saint-Joseph - Sainte-Rose sera ensoleillée. Les hauts seront un peu dans les nuages par la suite, mais la lumière restera vive et le vent baisse en intensité dans le sud.