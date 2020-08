Le podcast Bat'karré a été créé par deux amis réunionnais, Fabienne Fong Yan et Mathieu Abmont, qui ont quitté leur île natale respectivement en 2006 et 2012. Deux fois par mois, des rencontres et discussions sont organisées avec les Réunionnais "qui sont un jour partis de l'île pour poursuivre leurs chemins dans leurs domaines respectifs". Trois épisodes sont déjà disponibles en ligne.

"Il n'y a aucune façon d'expliquer facilement qu'on est Réunionnais. Quand on est le résultat d’autant de diversité, il est parfois difficile de savoir qui on est. Comment notre identité réunionnaise influence t-elle nos choix ? D'ailleurs, ça veut dire quoi être Réunionnais ?" Autant de questions que posent les créateurs au fil des épisodes de ce nouveau podcast, appelé "Bat'karé.

Il a été lancé par deux amis réunionnais, Fabienne Fong Yan et Mathieu Abmont, qui ont quitté leur île natale respectivement en 2006 et 2012. "Nos discussions sur nos origines réunionnaises et nos expériences loin de l'île, nous ont menés à une envie d'échanger avec d'autres Réunionnais au sujet de leur identité, de leur héritage multi-culturel et de la façon dont cela s'inscrit dans leurs parcours" expliquent les créateurs. Et c'est ainsi qu'est né Bat' karé.

- Le concept -

Deux fois par mois, des rencontres et discussions sont organisées avec les Réunionnais "qui sont un jour partis de l’île pour poursuivre leurs chemins dans leurs domaines respectifs" résument les deux créateurs. "Qu’ils soient sportifs, journalistes, chefs cuisiniers, chefs d’entreprise, artistes ou encore youtubers... chacun a son histoire à raconter."

Bat' karé est disponible sur toutes les plateformes de podcast (Apple Podcast, Google Podcast,Deezer, Spotify, Acast, Soundcloud...). Plusieurs épisodes sont déjà disponibles : avec Laurent Chardard, La petite Créole, et Kanasel.

Un projet sociétal autour de l'identité réunionnaise : "nous avons grandi au coeur d’une diversité ethnique, religieuse, culturelle, entre mer et montagne, entre ville et campagne. Les Réunionnais sont riches ! Pourtant, cette richesse est parfois insoupçonnée, enfouie ou inavouée, voire méconnue ! Les Réunionnais sont constamment déracinés. Nos ancêtres ont dû quitter leurs pays et nous avons quitté notre île, en laissant derrière des histoires, des traditions et des déchirements qui peuvent avoir été oubliés..." rappellent les créateurs dans un communiqué.

"Pourtant nous portons en nous cet héritage, sans toujours le comprendre. Si le dialogue est parfois difficile, il demeure néanmoins ouvert. Chaque Réunionnais a une histore à raconter."