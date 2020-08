Publié il y a 35 minutes / Actualisé il y a 18 minutes

Ce samedi 1er août 2020 marquait le dixième anniversaire de l'entrée au patrimoine mondial de l'Unesco des Pitons, cirques et remparts de notre île. " 40% de l'île est inscrite sur la prestigieuse liste grâce à l'exceptionnalité de ses paysages et de sa biodiversité " indique le parc national de La Réunion. Retrouvez les photos réalisé pour cette événement par Fany Rivière et le parc national de La Réunion.

