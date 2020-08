Rodolphe Le Meunier, meilleur ouvrier de France Fromager, est en visite à La Réunion. Le célèbre fromager est notamment présent pour s'inspirer et créer des nouveaux fromages aux saveurs péi. Il organise une dégustation ce lundi 3 août à la Saline. (Photos DR)

Rodolphe Le Meunier a reçu le goût du fromage en héritage en naissant dans une famille de fromagers. Sa grand-mère était éleveuse de chèvres et confectionnait des fromages en Touraine. Son père a pris la suite. Et c’est maintenant en collaboration avec sa sœur Caroline, qu’il dirige cette entreprise familiale transmise de génération en génération.

Sa première visite à La Réunion, il y a un an, pour participer au Salon Vinocité, lui a permis de découvrir l’île, sa population et sa gastronomie. " Je suis tombé amoureux de La Réunion, de ses paysages et de ce melting-pot de goûts, de saveurs, de cultures et de couleurs. J’ai eu l’occasion de faire de très belles rencontres humaines, des professionnels comme des passionnés, qui m’ont beaucoup inspiré. Je me suis promis que je reviendrai dès que possible à La Réunion. "

Malgré la crise sanitaire, la promesse a donc été tenue. Rodolphe Le Meunier est venu chercher l’inspiration sur notre île, dans l’objectif de découvrir : technique de fumage, épices et piments, et de créer des fromages parfumés aux saveurs péi. Une expérience de métissage déjà concluante avec le poivre sauvage de Madagascar, qui lui a permis de gagner le titre de Meilleur Beurre du Monde au World Championship Cheese Contest 2020.

Ce lundi 3 août, au Choka Bleu à La Saline-les-Bains et à partir de 18h, il organise des dégustations des fromages réalisés par ses soins.