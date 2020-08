Situé à l'entrée de Saint-Leu, en venant de Saint-Gilles, le restaurant O Mille Saveurs se trouve juste avant le rond-point sur la droite. Impossible de le manquer. La longue liste des plats du jour donne le ton, avec une majorité de plats créoles-chinois : Shop-Suey, sautés divers, riz cantonnais, poulet croustillant, plus quelques plats créoles classiques. Les prix vont de 6 à 8 euros. L'accueil et le service sont polis. (Photos : Matante Mimose)

Nous repartons déguster notre barquette bien pleine de sauté de porc gros piment sur l’agréable front de mer tout proche. Les légumes sont frais et croquants, et le gros piment assez fort, comme on l’aime. La viande est tendre. Les shiitakés ont diffusé leur saveur caractéristique au plat. Si vous n’appréciez pas ce champignon, mieux vaut se rabattre sur un autre sauté.

Rien de spécial à dire sur le riz, bien cuit. Le rougail tomate est également bon. Il ajoute sa force à celle des gros piments pour un plat bien chaud !

O’Mille Saveurs, idéalement placé, calmera votre faim après une balade ou des emplettes dans cette jolie petite ville de l’Ouest.

Accueil : poli

Hygiène apparente : correcte

Quantité : correcte

Service : efficace

Qualité gustative du plat dégusté : assez bonne

Possibilité de manger sur place : oui

Parking dédié : non mais possible à proximité

On a aimé : le croquant des légumes

On aurait aimé : un accueil plus souriant

Date de la visite : Juillet 2020

Le restaurant O’ Mille Saveurs se situe entre le rond-point et le pont à l’entrée Ouest de la ville.

0262 32 41 75

Note globale : 2 barquettes

Une barquette : Juste si on faim

Deux barquettes : Assez bon, mon ventre est plein

Trois barquettes : Très bon, on revient demain

Quatre barquettes : Exceptionnel, divin !

Cette appréciation n’engage que son auteur, vous pouvez avoir une expérience différente.

Matante Mimose / www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com