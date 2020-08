Publié il y a 7 minutes / Actualisé il y a 5 minutes

Les ateliers hebdo Baba-Téat reprennet le mardi 11 août au Séchoir avec Fanny Navizet, comédienne formée au Conservatoire Régional de La Réunion et à La ligue d'improvisation réunionnaise. Les cours sont réservés aux personnes de plus de 16 ans, et se dérouleront les mardis de 18h30 à 21 heures.

