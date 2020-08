Ce lundi 3 août, la ville de La Possession a présenté les avancées des travaux du quartier "Coeur de ville" lors d'une conférence de presse. "L'Ecoquartier sort de terre et poursuit son développement" détaille la commune. Nous publions leur communiqué ci-dessous. (Photo DR)

L'Écoquartier Coeur de Ville entre dans une nouvelle étape avec l’engagement des nouvelles phases de travaux. L’Ecoquartier sort de terre et poursuit son développement.



Le 3 août 2020 : une conférence de presse et une visite de l’écoquartier en présence de :

-M. Gilles Hubert, 1er Adjoint de La Possession

-M. Saint-Alme, adjoint au Maire délégué aux Grands Projets

-Mme Céline Julia, Directrice du pôle Grands Projets, La Possession

-Mme Anne Sery, Directrice Générale de la SEMADER

-Mme Estelle Techer, Directrice de Projet de la SEMADER

-M. Jacques Tanguy, représentant de ICV

-M. Michel Reynaud, co-gérant de Leu Réunion

- Coeur de ville une nouvelle étape, avec le lancement de nouvelles phases de travaux -

Première pierre de l'Écocité de La Réunion et de l'Outre-Mer, l'écoquartier grandit et entre aujourd'hui dans une nouvelle phase. Lancé en 2012, le projet Coeur de Ville accueille aujourd'hui près de 400 familles. Les premiers commerces et services de proximité ainsi que les promenades, parcs urbains et jardins partagés contribuent à faire de ce quartier un lieu de vie agréable et exemplaire sur le plan du développement durable.



Un projet qui sera achevé dans sa globalité en 2026 :

-34 hectares

-1 850 logements (soit 5 500 nouveaux habitants)

-11 hectares d’espaces publics soit 35 % d’espaces plantés

-8 000 m2 de bureaux,

-1 centre médical

-7 000 m² de commerces

-1 000 m² d’ateliers

-Des équipements publics (deux écoles, un plateau sportif, des aires de jeux, des cheminements piétons paysagers, des places publiques, la future Mairie centrale)…



Du projet à la réalité, l’Écoquartier se concrétise dans chacun des compartiments et des fonctions de la Ville. Plus qu’une opération d’aménagement, Coeur de Ville veut offrir aux usagers et aux habitants un nouveau cadre de vie, une nouvelle manière de vivre la ville. Unique et fondée sur les principes de la Ville durable, La Possession prend son nouveau visage.



Cœur de Ville contribue ainsi à la création d’emplois sur le territoire après la crise sanitaire qui a mis à l’arrêt l’ensemble des chantiers. La reprise de ces grands travaux est ainsi une contribution à la reprise économique.



Un espace public arboré et convivial pour tous les Possessionnais :

+ facile de se déplacer dans l’écoquartier

+ d’espaces réservés aux piétons et aux cyclistes

+ de sécurité pour se déplacer

Tout au long du chantier des équipes à l’écoute des usagers pour répondre à toutes les questions

- " Coeur de ville une ville jardin " qui preserve la biodiversite et les arbres remarquable -

Coeur de Ville protège une biodiversité unique classée Patrimoine Mondial de l’Humanité. Un des enjeux est la valorisation des arbres remarquables existants, la replantation de 1500 sujets, et la suppression des espèces invasives conformément à la loi sur la biodiversité.



Cœur de ville : la Ville Jardin

° 80 000 arbres et arbustes plantés à l’échelle de cœur de ville

° 1/3 de la surface du projet réservé à la nature

° + de 100 espèces végétales

° 10 espaces de jardins partagés de proximité

° un projet exemplaire : label écoquartier et primé à l’international

° un médiateur environnemental pour accompagner les habitants dans les gestes éco-citoyens

° 7 kms de promenade piétonne



Plus de 1500 arbres et arbustes replantés autour des arbres remarquables sauvegardés à proximité de l’avenue Leconte de Lisle. Une cinquantaine d’espèces endémiques qui contribueront à améliorer la biodiversité en ville.



Lutter contre les espèces invasives :

• le faux poivrier

• le cassis

• le bois noir des bas

• les tamarins de l’inde

Ces espèces sont classées parmi les 10 plus invasives à l’échelle mondiale. Elles dégradent et mettent en danger notre biodiversité unique qui est classée UNESCO au patrimoine Mondiale de l’Humanité

- Une ville pour tous et tous les usagers pres de 800 logements & 13 000m2 d’activites -

Coeur de Ville poursuit son développement avec la construction de nouvelles résidences pour offrir des logements modernes et adaptés aux besoins des occupants. Tous les logements sociaux, logements privés ou résidences seniors sont bioclimatiques et améliorent le confort, la qualité de vie et réduisent l’empreinte écologique des habitants.



La Kanopée – le nouveau cœur de La Possession

Véritable cœur battant de l’écoquartier, La KANOPÉE sera à l’horizon 2023 la nouvelle centralité de La Possession. La Kanopée sera une nouvelle destination commerciale de shopping de proximité. Il s’agit d’un moyen d’éviter l’évasion commerciale en périphérie et de répondre aux besoins des habitants. La reconquête du commerce en centre-ville est en marche. C’est l’enjeu essentiel du cœur commerçant.



° 18 000m2

° esplanade publique arborée de 6 000m2

° 5 000 m2 de surfaces commerciales

° 38 boutiques et restaurants

° 1 moyenne surface alimentaire

° 1 espace santé de 2700m2

° 388 places de parking mutualisées

° 3 300 m2 de bureaux

° 1 espace de coworking

° 1 conciergerie d’affaires

° 242 logements

° 8 bâtiments du T1 au T5