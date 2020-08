Publié il y a 57 minutes / Actualisé il y a 57 minutes

Il faudra finalement être encore un peu patient pour en savoir plus sur l'accord trouvé entre la Région et le groupement concernant la reprise du chantier de la digue. La conférence de presse prévu ce mercredi 5 août est finalement annulée et prévue à une "date ultérieure", sans donner de plus amples détails.

