- Et si se passer d'une chaîne des Outre-mer signifiait se passer du ministère...

- Covid-19 : les cinémas de La Réunion ont dû mal à se projeter

- Electropicales : le bon son sera bien au rendez-vous sur le Barachois

- Saint-Leu : le marché forain de retour sur le front de mer

- La pa Météo France i di, sé zot i di : du beau temps et de la fraîcheur

Et si se passer d'une chaîne des Outre-mer signifiait se passer du ministère...

Ce dimanche 9 août 2020 devrait marquer la fin d'une chaîne phare du service public. Pour faire face à ses difficultés financières, le groupe France Télévisions se sépare en effet de France Ô, chaîne dédiée aux Outre-mer. Malgré une levée de boucliers venant aussi bien des territoires ultramarins que de personnalités métropolitaines, le gouvernement semble bien décidé à mettre fin aux 10 stations que compte France Ô, pour éviter "un confinement des Outre-mer". Un bouleversement dans le paysage médiatique qui repose la question inéluctable d'aligner, ou non, les Outre-mer sur la Métropole. Et qui pose dans ce cas l'intérêt d'un ministère dédié.

Covid-19 : les cinémas de La Réunion ont dû mal à se projeter

Clap de suspension. Depuis mars, tous les tournages de films ont dû brutalement s'arrêter pour cause de coronavirus. Une situation préoccupante pour l'industrie du cinéma. Un mois après leur réouverture, les cinémas de La Réunion, comme de nombreux autres en France, peinent à retrouver leur public. Bien que des films français soient à l'affiche, le manque de blockbusters américains et la crise sanitaire toujours présente se font vivement ressentir sur la fréquentation des salles obscures

Electropicales : le bon son sera bien au rendez-vous sur le Barachois

Crise du Covid-19 oblige, le festival Electropicales a changé ses dates. Habituellement organisé en mai, l'événement aura lieu les 9 et 10 octobre prochains sur le Barachois à Saint-Denis. Les organisateurs sont confiants : l'événement se tiendra sous le même format et avec presque la même programmation.

Saint-Leu : le marché forain de retour sur le front de mer

A compter du 8 août 2020, le marché forain de Saint-Paul se déroulera de nouveau sur le front de mer de Saint-Leu, chaque samedi matin de 6h00 à 13h00. " L'assouplissement des mesures sanitaires permet en effet le retour sur le site habituel tant prisé par les réunionnais. Néanmoins, nous recommandons le port du masque afin de vous protéger et de protéger les autres " indique la ville de Saint-Leu.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Du beau temps et de la fraîcheur

Les jours se suivent et se ressemblent pour Matante Rosina. Ce mardi 4 août 2020, elle voit encore du soleil pour toute La Réunion. Pour la chaleur, par contre, il faudra repasser. Le soleil est bien hivernal et les températures s'en ressentent : toute l'île restera sous la barre fatidiques 20°C. Et chez vous, quel temps fait-il ?