Ce dimanche 9 août 2020 devrait marquer la fin d'une chaîne phare du service public. Pour faire face à ses difficultés financières, le groupe France Télévisions se sépare en effet de France Ô, chaîne dédiée aux Outre-mer. Malgré une levée de boucliers venant aussi bien des territoires ultramarins que de personnalités métropolitaines, le gouvernement semble bien décidé à mettre fin aux 10 stations que compte France Ô, pour éviter "un confinement des Outre-mer". Un bouleversement dans le paysage médiatique qui repose la question inéluctable d'aligner, ou non, les Outre-mer sur la Métropole. Et qui pose dans ce cas l'intérêt d'un ministère dédié. (Photo LPLT / Wikimedia Commons)

Il faut "sauver France Ô". C'est ce que la centaine de manifestants réunie sur la place du Palais royal à Paris réclamait ce dimanche 2 août, à l’initiative du collectif Sauvons France Ô et du Crefom. L'arrêt de la chaîne est programmé au 9 août, mais le décret de suppression n'a pas encore été publié.

France Ô, chaîne du service public diffusée 24 heures sur 24 depuis 2005, va donc disparaître du paysage audiovisuel après 22 ans d'existence depuis le lancement de RFO Sat.

- Un manque à gagner pour tout le monde -

Un lien se perd entre la Métropole et les territoires ultramarins. France Ô est à la fois une façon de faire découvrir les Outre-mer aux Français de Métropole, et une façon de permettre aux Ultramarins où qu'ils soient de pouvoir regarder une chaîne TV qui leur ressemble.

France Ô c'est 10 stations en tout, une à Malakoff et les autres réparties dans les Outre-mer. C'est la diversité musicale, du zouk au maloya en passant par le ukulélé, c'est la découverture des grandes figures culturelles et historiques ultramarines, des paysages variés aux couleurs multiples et une actualité riche qui va au-delà des frontières de l'Europe.

Delphine Ernotte, patronne de France Télévisions, s'est engagée à "ancrer le réflexe Outre-mer" sur les antennes de l'Hexagone, pour garder le lien. Un défi compliqué, alors que seules les mauvaises nouvelles et les éruptions semblent intéresser les grands titres nationaux…

- Vaste contestation -

La manifestation de ce dimanche à Paris n'est qu'un exemple de la contestation en marche depuis l'annonce de la fermeture de la chaîne publique.

Déjà le 27 juillet, 125 personnalités ont signé de concert une tribune parue dans le quotidien Libération. Parmi elles, Erik Orsenna, Lilian Thuram, ou encore Audrey Pulvar. Objectif : réclamer le maintien de cette chaîne.

"Maintenir et transformer France Ô, c’est apaiser, inclure, et non pas exclure les outre-mer dans la difficile période qui s’ouvre en mettant à profit la formidable force de frappe que constituent ces chaînes Première et leurs territoires" écrivent les 125 signataires.

Une pétition est également en ligne recueillant déjà plus de 68.000 signatures. Adressée au ministère de la Culture, elle a été lancée par Zamor Glenroy, auteur compositeur et interprète originaire de la Guadeloupe et de la Dominique. "Aucune chaîne ne nous donne notre chance, À PART FRANCE Ô qui soutient et encourage nos talents DE FAÇON INDÉFECTIBLE (...) Ne nous privons pas de ce service public, ne nous laissons pas être oubliés" écrit l'artiste.

- Sursis pour France 4 -

La chaîne des Outre-mer n'aura pas eu la même chance que France 4, qui va très probablement bénéficier d'un sursis. Le 9 juillet, la ministre de la Culture Roselyne Bachelot a évoqué la possibilité sur France Inter de prolonger la durée de vie de la chaîne d'un an, et estimé qu'elle avait réalisé un "boulot extraordinaire" pendant le confinement.

France Ô pour sa part n'aura pas eu droit aux mêmes compliments concernant sa qualité de service...

Pourtant menacée de disparition depuis 2018 à cause de ses faibles audiences, France 4 pourrait donc survivre au-delà du 9 août, contrairement à France Ô.

- "L'outre-mer" -

Pour cette dernière, les mots de Roselyne Bachelot ont été bien différents. "On était arrivé à une sorte de confinement de l’Outremer dans le service public audiovisuel et l’Outremer doit participer à l’ensemble de l’audiovisuel", avait-elle déclaré, toujours sur France Inter. Une annonce présentée comme une bonne nouvelle pour les territoires ultramarins, invités à intégrer davantage l'actualité nationale. Mais qui sonne faux pour beaucoup.

De quoi agacer notamment le Crefom (Conseil représentatif des Français d'outre-mer) qui dans une tribune libre souligne que "ce sont des centaines d’emplois qui sont jetés en pâture, sans se soucier du sort des personnes dans une totale désinvolture au bonheur d’une interview radiophonique".

Peut-on vraiment croire par ailleurs que les Outre-mer soient autant "solubles" dans l'actualité française ? C'est ce que semble penser notre nouvelle ministre de la Culture, qui parle des Outre-mer au singulier. La preuve cinglante que la conscience des spécificités des DOM est loin d'être au rendez-vous.

Des retards structurels au chômage en passant par la langue et l'agriculture - canne à sucre notamment… -, la liste des différences avec l'Hexagone est longue. Ne serait-ce que parce que les Outre-mer sont loin, très loin de la terre nationale, dans un climat et des océans différents.

La lettre Ô de la chaîne, avec son accent circonflexe, nous le prouve puisqu'elle vient pourtant insister sur l'ouverture à tous les accents des Outre-mer.

- Vers la fin d'un ministère ? -

Aligner l'actualité ultramarine sur celle de la Métropole pourrait relancer une question, celle du bien fondé d'un ministère des Outre-mer.

Lors du remaniement en date du 6 juillet, c'est vers ce ministère que tous les yeux étaient tournés à La Réunion, afin de savoir qui prendrait la succession d'Annick Girardin. En poste depuis le 17 mai 2017, elle est désormais relayée par Sébastien Lecornu.

Au-delà d'un nom il s'agissait de savoir si les Outre-mer seraient dotés d'un ministère de plein exercice comme depuis 2009, où s'ils seraient dépendants d'un secrétariat d'Etat.

Rappelons que le ministère des Outre-mer est l’administration chargée de coordonner l'action du gouvernement dans les départements d’outre-mer, les collectivités d'outre-mer, la Nouvelle-Calédonie et l’île Clipperton.

Mais si la chaîne France Ô doit disparaître, quelle cohérence y a-t-il à laisser un ministère des Outre-mer ?

Sous François Hollande et alors que l'ex-députée aujourd'hui maire de Saint-Denis Ericka Bareigts était ministre des Outre-mer, on s'imaginait que l'administration disparaîtrait pour de bon. Il a finalement été conservé sous Emmanuel Macron et le reste avec le dernier remaniement au sein du gouvernement de Jean Castex.

Un petit ministère doté d'un petit budget : 2,6 milliards en autorisations d'engagements (les nouvelles dépenses réalisées chaque année) mais 2,5 milliards seulement en crédits de paiements. Soit une baisse de 100 millions par rapport à 2019, à cause "du rythme de consommation de ces crédits qui a ralenti" avait indiqué Annick Girardin fin septembre.

Le retour d'un ministère de la Mer, attribué pour le coup à Annick Girardin, laisse également penser que c'est un premier pas vers la fin du ministère ultramarin.

C'est finalement là tout le débat de la fermeture de France Ô. Doit-on considérer que les territoires ultramarins sont Français, sans distinction, point final ? Doit-on au contraire garder en tête que ces départements, ces collectivités, ces îles ont un fonctionnement profondément différent, y compris entre elles ?

Il en reste que les problématiques des Outre-mer sont éminament spécifiques et que la disparition d'une chaîne de télévision dédiée risque d'envoyer un bien piètre message aux citoyens ultramarins. Eux qui ont déjà bien souvent l'impression d'être considérés comme des Français de seconde zone.

