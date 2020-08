Publié il y a 38 minutes / Actualisé le Dimanche 02 Août à 21H06

Les jours se suivent et se ressemblent pour Matante Rosina. Ce mardi 4 août 2020, elle voit encore du soleil pour toute La Réunion. Pour la chaleur, par contre, il faudra repasser. Le soleil est bien hivernal et les températures s'en ressentent : toute l'île restera sous la barre fatidiques 20°C. Et chez vous, quel temps fait-il ? (Photo rb/www.ipreunion.com)

