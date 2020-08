Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Le 31 juillet, l'Assemblée nationale a adopté en deuxième lecture le projet de loi bioéthique, incluant la PMA pour toutes. Promesse de campagne d'Emmanuel Macron, elle est désormais élargie aux couples de femmes et aux femmes célibataires, et sera remboursée par la Sécurité sociale. Plusieurs principes ont cependant été rejetés, dont le choix ou non de l'appariement qui consiste à choisir une donneuse aux caractéristiques physiques proches. Or les dons d'ovocytes de femmes noires sont beaucoup plus rares. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

